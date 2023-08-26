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Военная операция на Украине ,  
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Балицкий заявил, что Россия знает все о ситуации в городе Запорожье

Балицкий: Россия владеет всеми данными о ситуации в городе Запорожье
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Военная операция на Украине

Россия располагает всеми данными о ситуации в подконтрольном Киеву городе Запорожье, в том числе сведениями о местах дислокации украинских войск. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в интервью «РИА Новости».

«У нас практически полное понимание есть, включая и цены, и выплаты на автовокзалах, в больницах и везде. То есть мы владеем полностью ситуацией», — сказал собеседник агентства. Он пояснил, что проживающие в России люди поддерживают связь с теми, кто находится на подконтрольной Киеву территории.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, который состоялся в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признала его результаты, Киев считает занятую Россией часть региона оккупированной. Сейчас Москва контролирует центральные и южные районы Запорожской области. Север региона вместе с городом Запорожье остается под контролем Киева.

Балицкий заявил, что Россия знает все о ситуации в городе Запорожье
Балицкий заявил, что Россия знает все о ситуации в городе Запорожье

Украинские власти и СМИ периодически сообщают о взрывах в городе. Также о них пишет Владимир Рогов — член главного совета администрации Запорожской области с российской стороны. Минобороны неоднократно подчеркивало, что наносит удары только по военным объектам и связанной с ними энергетической инфраструктуре.

В последний раз ведомство сообщало об ударах по окрестностям города 23 августа. Тогда военные уничтожили близ Запорожья радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Теги
Евгений Балицкий Запорожье Запорожская область
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