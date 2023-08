Умер британский гитарист Берни Марсден

Один из основателей рок-группы Whitesnake, британский гитарист Берни Марсден умер на 73-м году жизни. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление семьи музыканта.

Марсден «мирно скончался в четверг вечером», сообщили родственники умершего. Рядом были его жена Фрэн, дочери Оливия и Шарлотта.

Марсден родился в Букингеме в 1951 году. Карьеру музыканта он начал в рок-группе UFO в 1972-м. В дальнейшем Марсден присоединился еще к нескольким коллективам. Также был участником группы Paice, Ashton & Lord, которую создали музыканты Джон Лорд и Иэн Пейс после распада Deep Purple.

В 1978 Марсден основал группу Whitesnake вместе с вокалистом Deep Purple Дэвидом Ковердейлом и гитаристом Микки Муди. В 1978 году группа выпустила мини-альбом Snakebite. Затем вышли альбомы Trouble (1978), Lovehunter, Ready an’ Willing (1980), Come an’ Get It (1981) и Saints and Sinners (1982). Их продюссировал Мартин Бёрч, сотрудничавший с Deep Purple, Iron Maiden, Black Sabbath и Rainbow. Всего группа записала 14 студийных альбомов. Сам Марсден выпустил два сольных сборника — And About Time Too (1979) и Look at Me Now (1981). Марсден продолжал сочинять музыку и стихи до конца своей жизни, сообщила его семья.

Артист был известен своей коллекцией гитар, которая насчитывала более 200 экземпляров, пишет The Guardian. Одну из них, гитару Gibson Les Paul Standard 1959 года, выставляли на продажу за более чем $1,3 млн, пишет газета.

Ковердейл после смерти Марсдена написал в X (ранее — Twitter): «По-настоящему забавный, одаренный человек, с которым для меня было честью быть знакомым и выступать на одной сцене».