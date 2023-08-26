branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 102,26 (-0,21) Инвестиции, 25 авг, 17:06 Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 94,71 (+0,31) Инвестиции, 25 авг, 17:06
Премьер Эстонии исключила уход с поста из-за связей ее мужа с Россией Политика, 02:52
Умер британский гитарист Берни Марсден Общество, 02:49
Медведев заявил, что Саакашвили наказали история и Бог Политика, 02:11
Флаги и ритуалы: как в Индии провожали и праздновали успех «Чандраян-3» Общество, 02:01 
Секретарь СНБО Украины допустил дополнительный призыв в ряды ВСУ Политика, 01:40
Нигер потребовал от послов США, Франции и Германии покинуть страну Политика, 01:28
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 01:25
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Китай предупредил об угрозе войны из-за учений США и союзников близ Кореи Политика, 01:07
В Кузбассе описали динозавра, которому мог принадлежать найденный скелет Общество, 01:00
Байден оценил тюремный снимок Трампа Политика, 00:34
Поместье Трампа Мар-а-Лаго продали по ошибке после его ареста Политика, 00:33
«Челси» одержал первую за полгода победу в чемпионате Англии Спорт, 00:14
Оставить в «сохраненных»: десять мест для красивого отдыха в России РБК Стиль и МТС Travel, 00:10
Пожар на строительном рынке в Нахабино локализовали Общество, 00:05
Общество ,  
0 

Умер британский гитарист Берни Марсден

Один из основателей группы Whitesnake Берни Марсден умер в 72 года

Один из основателей рок-группы Whitesnake, британский гитарист Берни Марсден умер на 73-м году жизни. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление семьи музыканта.

Марсден «мирно скончался в четверг вечером», сообщили родственники умершего. Рядом были его жена Фрэн, дочери Оливия и Шарлотта.

Марсден родился в Букингеме в 1951 году. Карьеру музыканта он начал в рок-группе UFO в 1972-м. В дальнейшем Марсден присоединился еще к нескольким коллективам. Также был участником группы Paice, Ashton & Lord, которую создали музыканты Джон Лорд и Иэн Пейс после распада Deep Purple.

В 1978 Марсден основал группу Whitesnake вместе с вокалистом Deep Purple Дэвидом Ковердейлом и гитаристом Микки Муди. В 1978 году группа выпустила мини-альбом Snakebite. Затем вышли альбомы Trouble (1978), Lovehunter, Ready an’ Willing (1980), Come an’ Get It (1981) и Saints and Sinners (1982). Их продюссировал Мартин Бёрч, сотрудничавший с Deep Purple, Iron Maiden, Black Sabbath и Rainbow. Всего группа записала 14 студийных альбомов. Сам Марсден выпустил два сольных сборника — And About Time Too (1979) и Look at Me Now (1981). Марсден продолжал сочинять музыку и стихи до конца своей жизни, сообщила его семья.

Артист был известен своей коллекцией гитар, которая насчитывала более 200 экземпляров, пишет The Guardian. Одну из них, гитару Gibson Les Paul Standard 1959 года, выставляли на продажу за более чем $1,3 млн, пишет газета.

Ковердейл после смерти Марсдена написал в X (ранее — Twitter): «По-настоящему забавный, одаренный человек, с которым для меня было честью быть знакомым и выступать на одной сцене».

Теги
рок-группа музыка гитарист
Материалы по теме
Умер сын Пабло Пикассо
Общество
Умер игравший с The Beatles бас-гитарист Чес Ньюби
Общество
Умер «гитарный бог» Джефф Бек
Общество