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Попавший под обстрел в курской Елизаветовке мужчина скончался

Губернатор Старовойт сообщил, что попавший под обстрел в Елизаветовке мужчина скончался
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Житель деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области, которая днем 25 августа попала под обстрел, погиб от полученных ранений, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, но спасти его жизнь не удалось, добавил чиновник.

Ранее Старовойт сообщал, что всего при обстреле Елизаветовки пострадали двое.

Под обстрел 25 августа попали еще три населенных пункта региона — деревня Старая Николаевка, село Волфино и поселок Краснооктябрьский.

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Курская область обстрел