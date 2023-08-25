«Росбалт» исключили из списка иноагентов

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Минюст исключил АО «РС-Балт» — юрлицо агентства «Росбалт» — из реестра иностранных агентов, сообщается на сайте ведомства.

«В связи с прекращением получения от иностранных источников денежных средств, иного имущества, организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах из реестра иностранных агентов исключено акционерное общество «РС-Балт», — говорится в сообщении.

«Росбалт» — российское информационное агентство, основанное в 2001 году. Осенью 2013 года Мосгорсуд лишил агентство лицензии. Основанием для этого стали предупреждения от Роскомнадзора, которые ведомство вынесло «Росбалту» из-за двух видеороликов на YouTube «Джигит из Краснодара» и «Pussy Riot осквернили нефтяные вышки». По данным Роскомнадзора, в роликах содержалась ненормативная лексика. После получения предупреждений ролики были удалены с сайта агентства. В марте 2014 года Верховный суд России признал незаконным лишение «Росбалта» свидетельства о регистрации СМИ.

В октябре 2021 года Минюст внес АО «РС-Балт» в реестр иностранных агентов. Главред «Росбалта» Николай Ульянов заявил РБК, что руководство агентства не согласно с решением министерства, поскольку «никаких действий, которые бы привели к появлению такого статуса, они не совершали».