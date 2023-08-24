Курский губернатор сообщил об обстреле двух сел
Село Елизаветовка и поселок Теткино в Глушковском районе Курской области попали под обстрел со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
В Елизаветовке повреждены окна, фасады и заборы в трех домовладениях, пробита газовая труба.
В Теткино зафиксированы три «прилета» мин. Никто не пострадал, разрушений нет.
Курская область после начала военной операции подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ. 14 августа обстрелы продолжались весь день, заявлял Старовойт. В результате обстрела в селе Волфино было нарушено электроснабжение, электричество людям начали подавать от дизель-генератора.