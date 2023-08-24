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Военная операция на Украине ,  
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Курский губернатор сообщил об обстреле двух сел

Старовойт: ВСУ обстреляли село Елизаветовка и поселок Теткино в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram

Село Елизаветовка и поселок Теткино в Глушковском районе Курской области попали под обстрел со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

В Елизаветовке повреждены окна, фасады и заборы в трех домовладениях, пробита газовая труба.

В Теткино зафиксированы три «прилета» мин. Никто не пострадал, разрушений нет.

Курская область после начала военной операции подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ. 14 августа обстрелы продолжались весь день, заявлял Старовойт. В результате обстрела в селе Волфино было нарушено электроснабжение, электричество людям начали подавать от дизель-генератора.

Курский губернатор сообщил об обстреле двух сел
Курский губернатор сообщил об обстреле двух сел

Теги
Персоны
Курская область обстрелы Роман Старовойт Военная операция на Украине
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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