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«Зарядье» второй раз за неделю закрыли из-за неизвестного объекта

Парк «Зарядье» в Москве временно закрыли из-за неизвестного объекта
Сотрудники полиции у ограждения в парке &laquo;Зарядье&raquo;
Сотрудники полиции у ограждения в парке «Зарядье» (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Доступ посетителей в парк «Зарядье» в центре Москвы временно перекрыли из-за неизвестного объекта, гостей парка эвакуировали, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе парка.

«Допуск на территорию Парка временно прекращен. Посетители и сотрудники эвакуированы. Проводится проверка поступившей информации о неопознанном предмете», — говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе «Зарядья» заявили, что парк открыт для посещения, опасных предметов там не нашли.

В пресс-службе столичного управления МВД России сообщили РБК, что информация не поступала. РБК направил запрос в пресс-службу парка «Зарядье».

На этой неделе «Зарядье» закрывают уже второй раз. Первый был во вторник, 22 августа. Тогда тоже поступила информация, что в парке находится неопознанное устройство. В администрации «Зарядья» сообщили, что из парка эвакуировали сотрудников и посетителей, а на территории работала кинологическая служба.

Телеграм-канал SHOT писал, что парк «заминировал» 15-летний подросток, который «ненавидит природу». Он угрожает привести в действие взрывное устройство, если на его счет не переведут 666 тыс. руб.

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Теги
парк «Зарядье» Москва эвакуация неизвестный объект новости
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