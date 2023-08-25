«Зарядье» второй раз за неделю закрыли из-за неизвестного объекта

Сотрудники полиции у ограждения в парке «Зарядье» (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Доступ посетителей в парк «Зарядье» в центре Москвы временно перекрыли из-за неизвестного объекта, гостей парка эвакуировали, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе парка.

«Допуск на территорию Парка временно прекращен. Посетители и сотрудники эвакуированы. Проводится проверка поступившей информации о неопознанном предмете», — говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе «Зарядья» заявили, что парк открыт для посещения, опасных предметов там не нашли.

В пресс-службе столичного управления МВД России сообщили РБК, что информация не поступала. РБК направил запрос в пресс-службу парка «Зарядье».

На этой неделе «Зарядье» закрывают уже второй раз. Первый был во вторник, 22 августа. Тогда тоже поступила информация, что в парке находится неопознанное устройство. В администрации «Зарядья» сообщили, что из парка эвакуировали сотрудников и посетителей, а на территории работала кинологическая служба.

Телеграм-канал SHOT писал, что парк «заминировал» 15-летний подросток, который «ненавидит природу». Он угрожает привести в действие взрывное устройство, если на его счет не переведут 666 тыс. руб.