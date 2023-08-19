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Из московского ТЦ «Пролетарский» эвакуировали 2,5 тыс. человек

Из московского ТЦ «Пролетарский» эвакуировали 2,5 тыс. человек из-за пожара на парковке

На парковке ТЦ «Пролетарский» в Москве загорелся легковой автомобиль. Об этом РБК сообщили в столичном МЧС. Сведений о пострадавших не поступало. ТАСС и телеканал 360 со ссылкой на источники сообщили, что из торгового центра эвакуировали 2,5 тыс. человек.

«Была заявка по адресу Пролетарский проспект, вл. 30. Там на парковке произошло возгорание легкового автомобиля. Оно было ликвидировано до прибытия наших подразделений», — сообщили РБК в МЧС. ТЦ «Пролетарский» находится по этому адресу.

Накануне пожар произошел в гипермаркете «Экономия» в Усть-Улимске. Площадь возгорания составила 800 кв. м. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались семь человек. О пострадавших не сообщалось. 

Теги
Москва Пожар МЧС новости легковой автомобиль
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