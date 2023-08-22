«Зарядье» закрыли из-за неопознанного устройства

Парк «Зарядье» в Москве временно закрыли из-за сообщений о неопознанном устройстве

Парк «Зарядье» (Фото: Catarina Belova / Shutterstock)

Парк «Зарядье» в центре Москвы временно закрыли для посетителей, сообщила администрация на официальном сайте парка.

«Доступ на территорию парка «‎Зарядье»‎ временно закрыт в связи с поступившей информацией о неопознанном устройстве», — говорится в сообщении.

Из парка эвакуировали сотрудников и посетителей, на территории работает кинологическая служба, уточнили в администрации.

Телеграм-канала SHOT сообщил, что парк «заминировал» 15-летний подросток, который «ненавидит природу». Он угрожает привести в действие взрывное устройство, если на его счет не переведут 666 тыс. руб.

Парк «Зарядье» в этом месяце уже несколько раз закрывали для посещения.

Первый инцидент произошел 15 августа. Тогда парк закрыли из-за сообщения о «неопознанном устройстве». SHOT писал, что на электронную почту «Зарядья» пришло письмо с угрозой взрыва. По данным телеграм-канала, в нем было требование о переводе 666 млн руб. 18-летнему «рэперу Елисею».

Второй раз из «Зарядья» людей эвакуировали 16 августа из-за сообщений о бомбе. В обоих случаях угроза взрыва не подтвердилась.