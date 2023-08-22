«Зарядье» закрыли из-за неопознанного устройства
Парк «Зарядье» в центре Москвы временно закрыли для посетителей, сообщила администрация на официальном сайте парка.
«Доступ на территорию парка «Зарядье» временно закрыт в связи с поступившей информацией о неопознанном устройстве», — говорится в сообщении.
Из парка эвакуировали сотрудников и посетителей, на территории работает кинологическая служба, уточнили в администрации.
Телеграм-канала SHOT сообщил, что парк «заминировал» 15-летний подросток, который «ненавидит природу». Он угрожает привести в действие взрывное устройство, если на его счет не переведут 666 тыс. руб.
Парк «Зарядье» в этом месяце уже несколько раз закрывали для посещения.
Первый инцидент произошел 15 августа. Тогда парк закрыли из-за сообщения о «неопознанном устройстве». SHOT писал, что на электронную почту «Зарядья» пришло письмо с угрозой взрыва. По данным телеграм-канала, в нем было требование о переводе 666 млн руб. 18-летнему «рэперу Елисею».
Второй раз из «Зарядья» людей эвакуировали 16 августа из-за сообщений о бомбе. В обоих случаях угроза взрыва не подтвердилась.