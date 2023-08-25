Uniper заявила о готовности судиться за право продать активы в России

Uniper заявила о готовности судиться за право продать активы в России

Фото: Federico Gambarini / dpa / Global Look Press

Немецкая госкомпания Uniper рассматривает все юридические варианты продажи своих активов в России, в том числе подачу исков против правительства страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.

«В последние месяцы стало очевидно, что российское правительство не желает позволять определенным компаниям, включая Uniper, распоряжаться своими инвестициями в России», — сказал собеседник агентства.

«Uniper рассматривает все варианты подачи судебных исков против действий России», — добавил он.

Президент Владимир Путин 25 апреля 2023 года подписал указ «О временном управлении некоторым имуществом», согласно которому Россия может вводить внешнее управление российскими активами иностранных инвесторов в качестве ответа на «недружественные действия США и примкнувших к ним» других государств по конфискации имущества российских компаний за рубежом.

В перечне такого имущества в документе изначально были указаны два энергетических актива — немецкой госкомпании Uniper (пакет на 87,73% в российской компании «Юнипро») и финской госкомпании Fortum (два пакета в российской «Фортум» на 69,88 и 28,35%, которые принадлежат Fortum Russia и Fortum Holding соответственно).

Их временным управляющим было назначено Росимущество. Генеральным директором «Фортума» стал главный энергетик компании «Башнефть Добыча» Вячеслав Кожевников, а врио главы «Юнипро» — Василий Никонов, который с 2012 года руководил департаментом энергетики в «Роснефти».

В Fortum после этого заявили, что российский сегмент будет деконсолидирован, а российские активы будут полностью списаны в финансовых отчетах за второй квартал 2023 года.

В Uniper сообщили, что изучат правовые аспекты решения.