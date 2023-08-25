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Саммит БРИКС ,  
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МИД России назвал условие для вступления западных стран в БРИКС

МИД России: западные страны могут вступить в БРИКС, если откажутся от санкций
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Саммит БРИКС
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Для получения права на вступление в БРИКС странам Запада необходимо отказаться от применения санкций против участников объединения. Об этом 25 августа во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил замглавы МИД, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков, пишет ТАСС.

«Один из важнейших параметров и критериев в этой сфере касается неприменения потенциальным участником БРИКС противозаконных санкционных мер против кого бы то ни было из участников объединения», — сказал Рябков в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Он также отметил, что все недавно приглашенные в БРИКС страны соответствуют данному критерию.

В БРИКС 24 августа пригласили Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ, их членство начнется с 2024 года. Заявки на вступление в объединение подали еще 17 стран.

Саммит БРИКС проходил 22–24 августа в Йоханнесбурге. Президент России Владимир Путин принимал участие в саммите в режиме онлайн. Остальные лидеры объединения присутствовали лично.

МИД России назвал условие для вступления западных стран в БРИКС
МИД России назвал условие для вступления западных стран в БРИКС

Теги
БРИКС МИД Россия санкции
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