Минздрав: состояние шести пострадавших в ДТП в Калуге оценивается как тяжелое

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Калуге

Фото: МЧС России

Двух пострадавших в результате ДТП в Калуге детей отправят в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, сообщил РБК помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Всего госпитализированы трое детей и шестеро взрослых. «У двоих детей 2006 г.р. и 2007 г.р. тяжелые сочетанные травмы, переломы конечностей, один ребенок прооперирован, другой — в операционной. Третий ребенок 2019 г.р. в состоянии средней тяжести», — сказал Кузнецов.

Из шести госпитализированных взрослых четверо — в тяжелом состоянии.

ДТП произошло на перекрестке улиц Кирова и Рылеева в Калуге, водитель Toyota не справился с управлением и наехал на пешеходов у остановки. В результате происшествия пострадали 11 человек.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. СК возбудил в отношении водителя уголовное дело по статье 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Виновному грозит семь лет лишения свободы.