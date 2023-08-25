В ВОЗ назвали страны распространения нового варианта COVID-19

Фото: Ajpek Orsi / Getty Images

Новый вариант омикрон-штамма коронавирусной инфекции BA.2.86 обнаружен в Швейцарии и Южной Африке, а также в Израиле, Дании, США и Великобритании. Об этом сообщила в интервью Reuters Мария Ван Керхове, технический руководитель ВОЗ по COVID-19. О секвинировании этого варианта омикрон-штамма сообщил 18 августа генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, однако никаких деталей он тогда не привел.

Впервые новый вариант омикрона выявили в Дании 24 июля. С тех пор он был обнаружен у других пациентов с симптомами COVID, при рутинном обследовании на COVID в аэропортах, а также в пробах сточных вод нескольких стран, сообщает Reuters. Вариант BA.2.86 несет более 35 мутаций в ключевых частях вируса в сравнении с предыдущей версии омикрона XBB.1.5, самой распространенной на протяжении большей части 2023 года, рассказала Керхове.

ВОЗ считает, что существующие тесты и методы лечения, с большой вероятностью, будут эффективными против BA.2.86. Однако этот вариант способен вызвать инфекцию у вакцинированных людей и тех, кто ранее перенес COVID. Пока нет доказательств того, что он вызывает более тяжелые заболевания или быстрее распространяется.

О появлении нового штамма сообщал и Центр по контролю за заболеваемостью в США. Всего по состоянию на 23 августа было выявлено девять случаев заражения BA.2.86 — три в Дании, два в ЮАР, один в Израиле, два случая в США и один в Великобритании. Про появление этого варианта в Швейцарии организация не сообщала.

Мария Ван Керхове заявила Reuters, что все известные случаи не связаны между собой. Это позволяет предположить, что вирус уже широко распространяется, особенно с учетом сокращения эпидемиологического надзора и несоблюдения коронавирусных ограничений в большей части мира, пояснила эксперт. Тем не менее, по мнению экспертов ВОЗ, к потенциальному риску необходимо относиться серьезно.

ВОЗ объявила, что ситуацию с распространением коронавируса можно охарактеризовать как пандемию, в марте 2020 года. В мае 2023 года организация объявила о ее окончании.

По данным ВОЗ, к середине августа в мире зарегистрировано 769 млн случаев заражения коронавирусом, 6,9 млн человек умерли от заболевания. 18 августа ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 60% за 28 дней. Около 1,4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире в период с 17 июля по 13 августа, более 2,3 тыс. умерли.

10 августа ВОЗ предупредила о распространении нового штамма коронавируса EG.5 «Эрис», этот штамм зарегистрирован в феврале. В России этот вариант коронавируса пока не получил широкого распространения, но есть риски осложнения эпидемиологической ситуации, сообщали в Роспотребнадзоре. Сейчас новый вариант омикрон-штамма выявлен в 51 государстве, распространение этого варианта наблюдается в Китае, США, Великобритании, странах Европы и Азии.