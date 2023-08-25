Штаб-квартира ООН в Женеве возобновила работу после проблем с безопасностью

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Штаб-квартира ООН в Женеве возобновила свою работу после того, как 25 августа ее временно закрыли по соображениям безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление организации.

«Пожалуйста, примите к сведению, что проблема во Дворце Наций в настоящее время решена. Все входы вновь открыты», — говорится в заявлении.

В ООН не привели более подробной информации о причинах, почему закрыли Дворец Наций.

В здании Дворца Наций находится Управление верховного комиссара ООН по правам человека. Он является центром для дипломатов, гуманитарных работников и государственных чиновников.

В апреле этого года директор департамента международных организаций российского МИДа Петр Ильичев заявил, что Москва предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН в «более нейтральной точке» — в Вене или Женеве. Сейчас она расположена в Нью-Йорке.

Представитель департамента МИД Швейцарии Паола Черезетти отметила, что решения об изменении системы международных институтов необходимо тщательно прорабатывать и следует оценить эффективность подобных мер.

США не раз отказывали российским дипломатам в выдаче виз, чтобы попасть в штаб-квартиру ООН. Представитель России в Шестом комитете Генассамблеи ООН Сергей Леонидченко говорил, что Москва сталкивается с такими проблемами в течение более чем четырех лет.

Тем не менее в июле 2022 года представитель России Ирина Тяжлова на заседании рабочей группы ООН по международной информационной безопасности сообщила, что российским дипломатам, которые собираются принять участие в работе органов ООН, не выдают визы не только США, но и Швейцария.