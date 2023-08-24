В Emirates опровергли сообщения о прекращении полетов в Россию

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Рейсы Emirates в Россию продолжатся в штатном режиме, авиакомпания не собирается прекращать полеты. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Emirates не планирует приостанавливать полеты в Россию и из России. Рейсы в настоящее время выполняются в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее информация о прекращении рейсов в Россию появилась в ряде телеграм-каналов. В частности, «Дубай Петрович» писал, что компания намерена прекратить полеты через месяц. Утверждается, что причиной прекращения полетов могли стать атаки беспилотников на Москву.

Московские аэропорты неоднократно приостанавливали работу на фоне атак беспилотников. Последняя атака на Москву произошла в ночь на 23 августа, силы ПВО сбили три дрона — два упали в Химкинском и Можайском районах, еще один столкнулся со зданием в «Москва-сити».