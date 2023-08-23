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Общество ,  
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В Нахабино мужчина ударил девушку на пробежке за короткие шорты

В Нахабино мужчина напал на девушку, совершавшую пробежку, из-за ее коротких шорт

В Нахабино мужчина ударил девушку на пробежке за короткие шорты
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Жительница подмосковного Нахабино написала заявление в полицию после того, как во время утренней пробежки мужчина причинил ей телесные повреждения, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Полицейскими принимаются меры к установлению и задержанию злоумышленника для привлечения к предусмотренной законом ответственности», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел, когда 21-летняя девушка по имени Фаина совершала пробежку в шортах по парку рядом с ЖК «Красногорский», сообщает телеграм-канал Baza. В этот момент к ней подошел неизвестный мужчина, спросил, почему она так выглядит, и ударил по лицу.

Пострадавшая попыталась убежать, но нападавший начал преследовать ее. Тогда прохожий попытался ему объяснить, что девушка занимается спортом: «Она бегает, она спортсменка!». «Девушка может быть спортсменкой?» — спросил у прохожего нападавший.

Baza показала видео с камер наблюдения, на котором видно, как мужчина быстро уходит с места происшествия.

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Очевидец рассказал телеграм-каналу News.ru, что инцидент произошел около 9 часов утра.

«Я просто шел мимо, в начале девяти утра, в парке у нас есть аллея у ЖК. Там стоял мигрант, с ним разговаривал мужчина и девушка рядом стояла, плакала. Из разговора понял, что он остановил и ударил ее по лицу, потому что она как-то не так одета. У нее была разбита губа, кровоточила, но не серьезное что-то. Она была в обычной черной футболке и спортивных шортах. Позже начали подходить другие люди, выяснять, что произошло, и он просто ушел», — рассказал собеседник телеграм-канала.

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