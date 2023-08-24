В Петербурге пропал один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин

Андрей Шаталин (Фото: lizaalert_piter / VK)

Один из основателей и экс-гитарист группы «Алиса» Андрей Шаталин пропал в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает петербургское отделение поискового отряда «Лиза Алерт».

По данным отряда, 22 августа Шаталин вышел из дома и не вернулся.

Шаталину 63 года. Он с небольшими перерывами играл в «Алисе» с 1983 по 2003 год и был одним из основателей группы.

Месяц назад в Мытищах пропал кинокритик и куратор российских кинофестивалей 2morrow и «Зеркало» Алексей Медведев. 18 августа в «Лиза Алерт» сообщили, что его тело обнаружили в Подмосковье.

По данным телеграм-канала Baza, тело Медведева обнаружили еще 22 июля. При себе у него были документы, и его быстро опознали, но в базы полиции и скорой помощи по какой-то причине не включили, а с родственниками никто не связался.