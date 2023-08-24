branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 102,47 (+0,23) Инвестиции, 17:33 Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 94,4 (-0,04) Инвестиции, 17:33
В «Спартаке» оценили шансы заявить Илью Ковальчука на сезон КХЛ Спорт, 18:55
Помощник Кадырова анонсировал масштабное наступление российских войск Политика, 18:49
В Петербурге пропал один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин Общество, 18:42
Германия впервые поставила Украине ракеты для ЗРК Patriot Политика, 18:41
WSJ узнала о споре ВСУ с Пентагоном об оживлении контрнаступления Политика, 18:36
Где увидеть китов на расстоянии вытянутой руки 18:36
Разбился самолет с Евгением Пригожиным на борту. Главное Общество, 18:35
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Украина внесла Philip Morris и Japan Tobacco в список «спонсоров войны» Политика, 18:33
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:31
Число жертв оползня в Грузии увеличилось до 31 Общество, 18:25
В ООН назвали нарушением международного права удары дронов по Москве Политика, 18:20
Военная операция на Украине. Карта на 24 августа Политика, 18:15
NFT Дональда Трампа резко подорожали после его интервью Такеру Карлсону Крипто, 18:14
Как веб-студии увеличить выручку в четыре раза с облаком РБК и Yandex Cloud, 18:12
Общество ,  
0 

В Петербурге пропал один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин

«Лиза Алерт»: в Петербурге пропал основатель и экс-гитарист «Алисы» Андрей Шаталин
Андрей Шаталин
Андрей Шаталин (Фото: lizaalert_piter / VK)

Один из основателей и экс-гитарист группы «Алиса» Андрей Шаталин пропал в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает петербургское отделение поискового отряда «Лиза Алерт».

По данным отряда, 22 августа Шаталин вышел из дома и не вернулся.

Шаталину 63 года. Он с небольшими перерывами играл в «Алисе» с 1983 по 2003 год и был одним из основателей группы.

Месяц назад в Мытищах пропал кинокритик и куратор российских кинофестивалей 2morrow и «Зеркало» Алексей Медведев. 18 августа в «Лиза Алерт» сообщили, что его тело обнаружили в Подмосковье.

По данным телеграм-канала Baza, тело Медведева обнаружили еще 22 июля. При себе у него были документы, и его быстро опознали, но в базы полиции и скорой помощи по какой-то причине не включили, а с родственниками никто не связался.

Теги
пропавшие без вести Санкт-Петербург «Лиза Алерт» «Алиса» Рокер гитарист
Материалы по теме
В Санкт-Петербурге пропала двухлетняя девочка
Общество
Восемь человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде
Общество
У Зарядья нашли труп пятого пропавшего участника экскурсии с диггерами
Общество