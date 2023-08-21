В Санкт-Петербурге пропала двухлетняя девочка

Двухлетняя девочка пропала в Красногвардейском районе на востоке Санкт-Петербурга. Полиция продолжает поиски ребенка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

«20 августа в 19:00 [мск] в полицию Красногвардейского района обратилась женщина с заявлением, что ориентировочно около дома 65 на проспекте Маршала Блюхера пропала ее двухлетняя дочь», — говорится в сообщении.

По данным полиции, пропавший ребенок с серо-голубыми глазами и русыми волосами, ростом 96 см, был одет в сиреневую кофту, фиолетовые кроссовки и джинсы, на голове была розовая панама.

При наличии информации о местонахождении ребенка необходимо обращаться по телефону 112.

По данным «Комсомольской правды — Санкт-Петербург», мать оставила девочку под присмотром своего бойфренда, поскольку «угодила в больницу». Издание отмечает, что мужчина, предварительно, пошул гулять с девочкой в пьяном состоянии и потерял ее из виду. «Сейчас следователи общаются с ним», — уточнил источник КП.

К поискам ребенка присоединились волонтеры «ЛизаАлерт».