branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
«Прогресс МС-22» отстыковался от МКС Технологии и медиа, 03:49
Венгрия договорилась с Азербайджаном о поставке 1 млрд куб. м газа Политика, 03:40
Бойца поп-ММА Мурада Легенду задержали в Дербенте за драку Общество, 03:23
«Ъ» узнал о планах My.Games продать сервис монетизации контента Boosty Политика, 03:17
Ким Чен Ын проинспектировал учения с крылатой ракетой Политика, 02:40
В Санкт-Петербурге пропала двухлетняя девочка Общество, 02:40
Власти Нигера объявили о добровольной мобилизации свыше 50 тыс. человек Политика, 02:31
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Кто из работников сталкивался с харассментом на работе. Инфографика Экономика, 02:00
Рогов заявил о «перемалывании» резервов ВСУ в боях за Работино Политика, 01:31
Из здания VK Stadium эвакуировали около тысячи человек после подтопления Общество, 01:28
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 01:25
У берегов Калифорнии произошло землетрясение Общество, 01:17
FT узнала о планах пригласить несколько стран в БРИКС на саммите в ЮАР Политика, 00:50
В московском ТЦ обнаружили труп младенца Общество, 00:46
Общество ,  
0 

В Санкт-Петербурге пропала двухлетняя девочка

В Санкт-Петербурге пропала двухлетняя девочка, полиция продолжает поиски

Двухлетняя девочка пропала в Красногвардейском районе на востоке Санкт-Петербурга. Полиция продолжает поиски ребенка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

«20 августа в 19:00 [мск] в полицию Красногвардейского района обратилась женщина с заявлением, что ориентировочно около дома 65 на проспекте Маршала Блюхера пропала ее двухлетняя дочь», — говорится в сообщении.

По данным полиции, пропавший ребенок с серо-голубыми глазами и русыми волосами, ростом 96 см, был одет в сиреневую кофту, фиолетовые кроссовки и джинсы, на голове была розовая панама.

При наличии информации о местонахождении ребенка необходимо обращаться по телефону 112.

По данным «Комсомольской правды — Санкт-Петербург», мать оставила девочку под присмотром своего бойфренда, поскольку «угодила в больницу». Издание отмечает, что мужчина, предварительно, пошул гулять с девочкой в пьяном состоянии и потерял ее из виду. «Сейчас следователи общаются с ним», — уточнил источник КП.

К поискам ребенка присоединились волонтеры «ЛизаАлерт».

Читайте на РБК Pro
Хакнули мобильное приложение: как остановить атаку на бизнес
Чем заменить наказание. Пошаговый план действий для родителей
Надоело плавать: 5 упражнений на развитие силы в бассейне
Уродство за $1,4 млрд: как «клоунские» кроссовки Hoka покорили мир

Теги
Санкт-Петербург ребенок пропавшие дети полиция
Материалы по теме
Восемь человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде
Общество
Под Екатеринбургом пропала женщина с пятилетней дочкой
Общество
В Чувашии при шторме погиб младенец и пропали два человека
Общество