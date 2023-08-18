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В Подмосковье нашли мертвым кинокритика Алексея Медведева

В Подмосковье нашли мертвым кинокритика и основателя кинофестивалей Алексея Медведева
Алексей Медведев
Алексей Медведев (Фото: m2mfestival / VK)

Кинокритик и куратор российских кинофестивалей 2morrow и «Зеркало» Алексей Медведев, пропавший около месяца назад, найден мертвым. Об этом сообщается на форуме поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

53-летний Медведев пропал в подмосковных Мытищах 21 июля. Прохожие нашли его тело в районе железнодорожных путей, пишет Baza. Где именно, не уточняется.

По данным телеграм-канала, тело Медведева обнаружили еще 22 июля. При себе у него были документы, и его быстро опознали, но в базы полиции и скорой помощи его по какой-то причине не включили, с родственниками никто не связался.

В пресс-службе международного кинофестиваля «Послание к человеку», где Медведев был куратором, заявили РБК, что он «скорее всего» погиб. «Мы ждем от его жены Натальи подтверждений, но пока их нет. Они проводят какие-то обязательные действия. Но, скорее всего, 99%, что это действительно так», — сказали в пресс-службе.

Медведев родился в 1969 году. Он учился во ВГИКе, работал журналистом, переводил зарубежные кинофильмы на русский язык. Организацией кинофестивалей он занимался с начала 2000-х. В разные годы Медведев был программным директором кинофестивалей 2morrow, «Зеркало», «Два в одном», фестивалей в Якутске, Архангельске и Калининграде, а также куратором программы российского кино в секции Les cinemas du Monde на Каннском кинофестивале.

Теги
кинокритик пропажа кинофестиваль Мытищи «Лиза Алерт» новости
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