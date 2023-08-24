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Катастрофа самолета Пригожина ,  
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Дочь погибшего пилота рассказала, что он много лет работал с Пригожиным

Дочь погибшего пилота Левшина рассказала, что он много лет работал с Пригожиным
Сюжет
Катастрофа самолета Пригожина
Место крушения самолета Embraer-135
Место крушения самолета Embraer-135 (Фото: Марина Лысцева / Reuters)

Пилот разбившегося 23 августа в Тверской области самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) Алексей Левшин много лет работал с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом РБК рассказала его дочь Анастасия.

«Отец много лет работал с Пригожиным», — сказала она.

«Папа был очень хорошим человеком. Открытым, с добрым сердцем, всем помогал, любил жизнь, был исполнительным, прекрасным отцом и мужем, очень любил нас, мы это всегда чувствовали, заботливый, щедрый, настоящий семьянин», — продолжила Анастасия.

Она добавила, что ее отец родом из Тамбовской области и всегда мечтал стать пилотом. «Долго к этому шел, начинал с самых низов», — уточнила она.

Дочь погибшего пилота рассказала, что он много лет работал с Пригожиным
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Стюардессой на этом рейсе была Кристина Распопова, которая также погибла. Ее родственница рассказала, что Кристина не имела отношения к Пригожину.

«Кристина была стюардессой на частных джетах, никакого отношения к Пригожину не имела. Самолет зафрахтовывал кто угодно, у нее был просто договор с авиакомпанией, а уж арендовать самолет мог любой человек, поэтому к тому, кто летит, она не имела никакого отношения», — рассказала собеседница РБК.

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«Кристина была не замужем, у нее был молодой человек, она хотела семью, недавно купила квартиру. Последнее время она жила в Питере, потому что там базировалась авиакомпания, к которой она была прикреплена, до этого жила в Москве», — добавила она и пояснила, что брат погибшей будет сдавать ДНК для экспертизы и опознания останков.

В день катастрофы Росавиация сообщила, что на борту самолета были десять человек:

  • Евгений Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин;
  • члены ЧВК Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин;
  • гендиректор ЗАО «Нева» Валерий Чекалов;
  • Николай Матусеев;
  • три члена экипажа: командир Алексей Левшин, пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

Бразильская компания Embraer — производитель разбившегося бизнес-джета Евгения Пригожина — заявила, что прекратила обслуживать самолет в 2019 году из-за санкций США. В Embraer заявили Reuters, что компании известно об авиакатастрофе Legacy 600 в Тверской области, но она не располагает дополнительной информацией по этому делу.

Как выглядит место крушения самолета Пригожина. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Санкции на самолет в 2019 году наложил Минфин США, обвинив Пригожина в попытке вмешаться в американские выборы 2018 года. В санкционный список самолет был внесен со старым регистрационным кодом M-SAAN, но его идентификационные коды совпадают с кодами разбившегося самолета с бортовым номером RA-02795, указанным в российском реестре воздушных судов, пишет Reuters. Этот же бизнес-джет был замечен летевшим в Белоруссию из России после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в конце июня.

С Пригожиным также связывают другой самолет Embraer Legacy с номером RA-02748. Как следует из данных сервиса FlightRadar, 23 августа он сначала прилетел из Москвы в Петербург, где приземлился в 18:19 мск, а уже в 18:59 мск вылетел из Петербурга. Через час он приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево. Согласно расписанию полетов, этот же бизнес-джет в четверг, 24 августа, в 16:00 мск должен был лететь из Москвы в Баку.

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Анастасия Куницына
Евгений Пригожин авиакатастрофа пилоты
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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