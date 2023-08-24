Дочь погибшего пилота рассказала, что он много лет работал с Пригожиным
Пилот разбившегося 23 августа в Тверской области самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) Алексей Левшин много лет работал с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом РБК рассказала его дочь Анастасия.
«Отец много лет работал с Пригожиным», — сказала она.
«Папа был очень хорошим человеком. Открытым, с добрым сердцем, всем помогал, любил жизнь, был исполнительным, прекрасным отцом и мужем, очень любил нас, мы это всегда чувствовали, заботливый, щедрый, настоящий семьянин», — продолжила Анастасия.
Она добавила, что ее отец родом из Тамбовской области и всегда мечтал стать пилотом. «Долго к этому шел, начинал с самых низов», — уточнила она.
Стюардессой на этом рейсе была Кристина Распопова, которая также погибла. Ее родственница рассказала, что Кристина не имела отношения к Пригожину.
«Кристина была стюардессой на частных джетах, никакого отношения к Пригожину не имела. Самолет зафрахтовывал кто угодно, у нее был просто договор с авиакомпанией, а уж арендовать самолет мог любой человек, поэтому к тому, кто летит, она не имела никакого отношения», — рассказала собеседница РБК.
«Кристина была не замужем, у нее был молодой человек, она хотела семью, недавно купила квартиру. Последнее время она жила в Питере, потому что там базировалась авиакомпания, к которой она была прикреплена, до этого жила в Москве», — добавила она и пояснила, что брат погибшей будет сдавать ДНК для экспертизы и опознания останков.
В день катастрофы Росавиация сообщила, что на борту самолета были десять человек:
- Евгений Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин;
- члены ЧВК Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин;
- гендиректор ЗАО «Нева» Валерий Чекалов;
- Николай Матусеев;
- три члена экипажа: командир Алексей Левшин, пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.
Бразильская компания Embraer — производитель разбившегося бизнес-джета Евгения Пригожина — заявила, что прекратила обслуживать самолет в 2019 году из-за санкций США. В Embraer заявили Reuters, что компании известно об авиакатастрофе Legacy 600 в Тверской области, но она не располагает дополнительной информацией по этому делу.
Санкции на самолет в 2019 году наложил Минфин США, обвинив Пригожина в попытке вмешаться в американские выборы 2018 года. В санкционный список самолет был внесен со старым регистрационным кодом M-SAAN, но его идентификационные коды совпадают с кодами разбившегося самолета с бортовым номером RA-02795, указанным в российском реестре воздушных судов, пишет Reuters. Этот же бизнес-джет был замечен летевшим в Белоруссию из России после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в конце июня.
С Пригожиным также связывают другой самолет Embraer Legacy с номером RA-02748. Как следует из данных сервиса FlightRadar, 23 августа он сначала прилетел из Москвы в Петербург, где приземлился в 18:19 мск, а уже в 18:59 мск вылетел из Петербурга. Через час он приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево. Согласно расписанию полетов, этот же бизнес-джет в четверг, 24 августа, в 16:00 мск должен был лететь из Москвы в Баку.