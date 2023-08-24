Дочь погибшего пилота Левшина рассказала, что он много лет работал с Пригожиным

Дочь погибшего пилота рассказала, что он много лет работал с Пригожиным

Место крушения самолета Embraer-135 (Фото: Марина Лысцева / Reuters)

Пилот разбившегося 23 августа в Тверской области самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) Алексей Левшин много лет работал с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом РБК рассказала его дочь Анастасия.

«Отец много лет работал с Пригожиным», — сказала она.

«Папа был очень хорошим человеком. Открытым, с добрым сердцем, всем помогал, любил жизнь, был исполнительным, прекрасным отцом и мужем, очень любил нас, мы это всегда чувствовали, заботливый, щедрый, настоящий семьянин», — продолжила Анастасия.

Она добавила, что ее отец родом из Тамбовской области и всегда мечтал стать пилотом. «Долго к этому шел, начинал с самых низов», — уточнила она.

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Стюардессой на этом рейсе была Кристина Распопова, которая также погибла. Ее родственница рассказала, что Кристина не имела отношения к Пригожину.

«Кристина была стюардессой на частных джетах, никакого отношения к Пригожину не имела. Самолет зафрахтовывал кто угодно, у нее был просто договор с авиакомпанией, а уж арендовать самолет мог любой человек, поэтому к тому, кто летит, она не имела никакого отношения», — рассказала собеседница РБК.

«Кристина была не замужем, у нее был молодой человек, она хотела семью, недавно купила квартиру. Последнее время она жила в Питере, потому что там базировалась авиакомпания, к которой она была прикреплена, до этого жила в Москве», — добавила она и пояснила, что брат погибшей будет сдавать ДНК для экспертизы и опознания останков.

В день катастрофы Росавиация сообщила, что на борту самолета были десять человек:

Евгений Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин;

члены ЧВК Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин;

гендиректор ЗАО «Нева» Валерий Чекалов;

Николай Матусеев;

три члена экипажа: командир Алексей Левшин, пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

Бразильская компания Embraer — производитель разбившегося бизнес-джета Евгения Пригожина — заявила, что прекратила обслуживать самолет в 2019 году из-за санкций США. В Embraer заявили Reuters, что компании известно об авиакатастрофе Legacy 600 в Тверской области, но она не располагает дополнительной информацией по этому делу.