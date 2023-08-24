Embraer заявила, что прекратила обслуживать самолет Пригожина в 2019 году

Бразильская Embraer прекратила обслуживать самолет Евгения Пригожина еще в 2019 году из-за санкций США против основателя ЧВК «Вагнер». Там подчеркнули, что не располагают дополнительной информацией о крушении борта

Самолет Embraer ERG 135 (бортовой номер RA-02795) в аэропорту Пулково, май 2023 года (Фото: Люба Островская / Reuters)

Бразильская Embraer — производитель разбившегося бизнес-джета Евгения Пригожина — заявила, что прекратила обслуживать самолет в 2019 году из-за санкций США. Об этом со ссылкой на заявление компании пишет Reuters.

В Embraer заявили агентству, что компании известно об авиакатастрофе Legacy 600 в Тверской области, но она не располагает дополнительной информацией по этому делу и не обслуживает самолет с 2019 года. «Embraer выполнила международные санкции, введенные в отношении России», — подчеркнули в компании.

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Санкции на самолет в 2019 году наложил Минфин США, обвинив Пригожина в попытке вмешаться в американские выборы 2018 года. В санкционный список самолет был внесен со старым регистрационным кодом M-SAAN, но его идентификационные коды совпадают с кодами разбившегося самолета с бортовым номером RA-02795, указанным в российском реестре воздушных судов, пишет Reuters. Этот же бизнес-джет был замечен летевшим в Белоруссию из России после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в конце июня. С Пригожиным также связывают другой самолет Embraer Legacy с номером RA-02748. Как следует из данных сервиса FlightRadar, 23 августа он сначала прилетел из Москвы в Петербург, где приземлился в 18:19 мск, а уже в 18:59 мск вылетел из Петербурга. Через час он приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево. Согласно расписанию полетов, этот же бизнес-джет в четверг, 24 августа, в 16:00 мск должен был лететь из Москвы в Баку.

Бизнес-джет Embraer Legacy упал в районе населенного пункта Куженкино в Бологовском районе на северо-западе Тверской области. По данным МЧС России, на борту самолета, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург, находились десять человек (из них три члена экипажа). Все находившиеся на борту погибли, говорилось в сообщении ведомства.

В Росавиации сообщили, что в числе пассажиров самолета значатся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Так зовут основателя ЧВК «Вагнер» и командира военной компании.

Позже член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в своем телеграм-канале, что выдающиеся «музыканты» (так называют бойцов ЧВК «Вагнер») подтвердили гибель Пригожина и Уткина при крушении самолета.

По факту крушения бизнес-джета СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Источник РБК в правоохранительных органах заявил, что следствие рассматривает различные версии крушения бизнес-джета, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

Президент Владимир Зеленский исключил причастность Украины к крушению самолета Пригожина. «Мы не имеем к этому отношения», — сказал он.

В прошлом уже были случаи, когда Пригожина объявляли погибшим. В 2019 году в Демократической Республике Конго разбился Ан-72, на борту которого, как изначально сообщалось, мог быть бизнесмен, однако позже оказалось, что это не так.