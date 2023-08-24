Депутат Гурулев попал в автомобильную аварию в Москве

Фото: АГН «Москва»

В автомобильную аварию в Москве попал член комитета Государственной думы по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев («Единая Россия»), сообщает агентство «Москва» со ссылкой на помощника депутата.

Его помощник пояснил, что депутат был за рулем личного автомобиля.

«Да, Андрей Викторович действительно попал в ДТП. Был за рулем своего личного транспорта, двигался по своей полосе в рамках установленной скорости. К сожалению, по встречной полосе в это время с парковки выезжал автомобиль. И автомобиль двигался по встречной полосе, навстречу Андрею Викторовичу, он начал обруливать и, соответственно, выехал на встречную полосу, задел Андрея Викторовича и еще несколько машин», — пояснил помощник депутата.

Собеседник агентства уточнил, что медицинская помощь в результате происшествия никому не понадобилась.

Позже депутат в своем телеграм-канале выложил видео, в котором рассказал, что он «живой и целый».

«Друзья мои, тут все вопросы задают: живой или целый? Живой и целый. Все нормально. Сейчас еду домой, собираюсь и сразу сегодня вылетаю в Читу», — добавил Гурулев.

По его словам, в Забайкальском крае он собирается работать до 10 сентября и намерен посетить много районов края.

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