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Володин пообещал депутатам «Лады», «Москвичи», «Аурусы» и «Волги»

Володин: депутаты пересядут с иномарок на отечественные «Лады» и «Москвичи»
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Депутаты Госдумы опробуют на себе автомобили отечественного производства вместо иномарок, прежде чем пересаживать на них чиновников. Об этом, как говорится в публикации на сайте Госдумы, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Начинать надо с себя. Мы обсудили с руководителями фракций Государственной думы вопрос использования депутатами автомобилей отечественной сборки. Все поддерживают такое решение», — сказал Володин.

По его словам, депутаты для служебных поездок будут использовать автомобили «Москвич», «Лада», «Аурус».

«В скором времени начнется выпуск автомобилей «Волга». Планируем востребовать и его», — уточнил спикер.

По его словам, в регионах для нужд депутатов берут в аренду автомобили различных марок, но с сентября для этих целей будут использоваться только отечественные машины.

Володин также рассказал, что сам пользуется «Аурусом», а в нерабочее время — «Москвичом 3». «Хорошая машина. Вместительная, экономичная и надежная», — отметил он.

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Накануне, 3 августа, президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что госслужащие должны ездить на автомобилях российского производства.

По его словам, министерства, ведомства и Управление делами президента просили продолжить закупки машин, сделав упор на зарубежных производителей. «Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено. И все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — заявил президент.

Он отметил, что если «где-то будет поскромнее, чем раньше, ничего страшного — наоборот, даже хорошо». Чиновники должны понимать, что необходимо развивать отечественные бренды. «И повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на это», — подчеркнул Путин.

В АвтоВАЗе заверили, что завод способен обеспечить автомобилями в рамках госзаказа чиновников всей страны.

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Вячеслав Володин Lada Импортозамещение
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
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