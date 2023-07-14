Депутат Госдумы попал в автомобильную аварию

Борис Чернышов (Фото: Государственная Дума РФ)

Вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов попал в аварию. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Попал в ДТП, других пострадавших, кроме меня, нет.

Из-за старой травмы руки врачи решили перестраховаться и наложить лангету», — написал он. По словам Чернышова, во время аварии он сидел на заднем сиденье и говорил по телефону. «Даже не понял, что случилось», — написал он, добавив, что «он цел».

Ранее о том, что Чернышов попал в аварию, писал телеграм-канал Shot. По его данным, ДТП произошло около аэропорта Шереметьево. «Автомобиль Чернышова двигался по Шереметьевскому шоссе в сторону аэропорта», — уточнил канал.