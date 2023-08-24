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Индийский луноход впервые проехал по поверхности Луны

Индийский луноход впервые проехал по поверхности Луны

Фото:ISRO / Twitter Фото:ISRO / Twitter Фото:ISRO / Twitter Фото:ISRO / Twitter Фото:ISRO / Twitter

Луноход индийской станции «Чандраян-3» впервые проехал по поверхности спутника, сообщила организация космических исследований страны в соцсети X (ранее Twitter).

«Лунный ровер миссии «Чандраян-3» сошел с посадочного модуля, и Индия совершила прогулку по Луне», — говорится в сообщении.

«Чандраян-3» состоит из трех частей: двигательного и посадочного модулей, а также лунного ровера «Прагьян» (в переводе с санскрита — «мудрость»).

Станцию запустили 14 июля, прилунилась она 23 августа. Для Индии это третья по счету лунная миссия. Предыдущая закончилась неудачей в 2019 году, спускаемый модуль разбился при посадке. Ранее мягкую посадку на Луне совершали только аппараты США, СССР и Китая.

«Чандраян-3» стала первой станцией, которая села в районе малоизученного Южного полюса, где, как предполагают ученые, есть запасы водяного льда. Там же ранее планировала прилуниться российская станция «Луна-25», но в итоге потерпела крушение.

Станция должна провести ряд научных экспериментов, в том числе сейсмические исследования, а также изучить лунную поверхность и грунт.

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