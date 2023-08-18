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Стоимость АИ-95 впервые превысила ₽70 тыс. за тонну

Биржевые цены на АИ-95 впервые в истории превысили 70 тыс. руб. за тонну
Оптовые цены на АИ-95 достигли исторического максимума 70,123 тыс. руб. за тонну. Однако стоимость АИ-92 и дизеля немного снизилась на фоне действий регуляторов
Фото: Дарья Широкова / РБК
Фото: Дарья Широкова / РБК

Оптовые цены на бензин марки «Премиум-95» в европейской части России на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 18 августа впервые в истории превысили 70 тыс. руб. за тонну. По итогам торгов они составили 70,123 тыс. руб. за тонну. За месяц биржевая стоимость АИ-95 выросла примерно на 4,3%, а с начала лета — на 12,6%.

Рост цен на бензин на бирже начал ускоряться во второй половине апреля, и они продолжали быстро расти до 24 июля на фоне планов властей снизить вдвое размер бюджетных компенсаций нефтяным компаниям за сдерживание цен на внутреннем рынке (топливный демпфер), с 60 млрд до 30 млрд руб. в месяц. Глава Минфина Антон Силуанов впервые сказал об этой идее в апреле, а в конце июля президент Владимир Путин подписал соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

Биржевые цены на бензин марки «Регуляр-92» 18 августа по итогам торгов, напротив, снизились на 0,6%, до 62,455 тыс. руб. за тонну. С момента исторического рекорда 24 июля (64,879 тыс. руб. за тонну) стоимость АИ-92 сократилась примерно на 3,7%.

Стоимость летнего дизеля на бирже по итогам торгов 18 августа впервые снизилась на 0,28%, до 67,658 тыс. руб. за тонну, до этого она непрерывно увеличивалась с 28 июля, и в целом рост с этого времени к 18 августа составил 21%.

На определенную стабилизацию цен на АИ-92 и дизель повлияли действия регуляторов. 21 июля Минюст зарегистрировал изменения в совместный приказ Минэнерго и ФАС о минимальных нормативах продаж топлива на бирже. Для бензина они выросли с 12 до 13%, для дизеля — с 8,5 до 9,5%. В ФАС тогда подчеркнули, что это было необходимо для стабилизации ценовой ситуации и формирования дополнительного объема предложения нефтепродуктов на бирже.

РБК отправил запрос в Минэнерго и ФАС.

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Накопленный рост цен на бензин в рознице 14 августа составил 6,03% по отношению к концу декабря 2022 года, следует из данных Росстата. Общая накопленная инфляция с начала 2023 года значительно ниже — 3,52%. За неделю 8–14 августа розничная стоимость бензина выросла на 0,53%, рост немного затормозился в сравнении с неделей 1–7 августа, когда цены на бензин увеличились на 0,63%.

О торможении роста цен в рознице говорят также данные Московской топливной ассоциации (МТА): за 8–14 августа на московских АЗС цена АИ-92 выросла только на 7 коп., а АИ-95 — на 10 коп., тогда как за 1–7 августа рост был на 21 и 25 коп. соответственно.

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Компании
Георгий Смирнов
цены на бензин АИ-95 СПбМТСБ
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