СК: пять детей отравились сырыми грибами в детском лагере в Ленобласти

Пять детей отравились сырыми грибами в детском лагере в Ленобласти

Фото: Дарья Широкова / РБК

Пять детей отравились грибами в детском лагере в селе Сомино Бокситогорского района Ленинградской области. Об этом сообщает следственное управление СК по региону в телеграм-канале.

«По предварительным данным, подростки отравились сырыми грибами, которые съели во время прогулки днем на территории детского оздоровительного лагеря в Бокситогорском районе», — говорится в сообщении.

Следователи начали проводить доследственную проверку.

Сейчас четверо детей находятся в реанимации, передает 78.ru. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, троих — как тяжелое. Еще одна девочка находится в состоянии средней тяжести.

В администрации Бокситогорского района сообщили телеканалу, что четырех пострадавших отправят на лечение в Санкт-Петербург, пятая девочка останется в местной больнице.

Четверо из девочек — жители Ленинградской области, еще одна девочка приехала с Урала. Пострадавшим от 14 до 17 лет. В местной администрации сообщили «Пятому каналу», что дети отдыхали в лагере «Восток».

В конце июня в детском спортивно-оздоровительном лагере «Белые горы» в Бурейском районе Амурской области в медпункт с симптомами отравления обратились 70 детей от восьми до 16 лет. Они питались только в местной столовой.

Роспотребнадзор решил приостановить работу лагеря. После этого прокуратура и СК начали проводить проверки соблюдения санитарно-гигиенических требований при оказании услуг в учреждении.