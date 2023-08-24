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Движение судов по проливу Дарданеллы восстановили в одну сторону

Движение судов по проливу Дарданеллы в Турции восстановили в одну сторону

В проливе Дарданеллы восстановили движение судов в одну сторону с севера на юг. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber.

В 03:30 24 августа по местному времени (совпадает с мск) пролив снова закроют из-за возобновления тушения лесных пожаров в регионе. Пролив закрыли для двустороннего движения накануне утром.

Пожар, о котором идет речь, вспыхнул в лесной зоне возле села Каядере в районе Чанаккале. Около 1,2 тыс. жителей из девяти близлежащих населенных пунктов были эвакуированы. Местные власти запретили гражданам посещать лесную зону.

В тушении пожара участвуют около 2700 человек, 639 единиц техники, 26 вертолетов и восемь самолетов, один из которых арендовали у России. В некоторых частях района возгорания удалось локализовать.

Теги
пролив Дарданеллы пожары Турция
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