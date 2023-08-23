Движение судов по проливу Дарданеллы в Турции приостановили из-за пожара
Пролив Дарданеллы закрыт для двустороннего движения морских судов из-за лесного пожара в провинции Турции, сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая, передает TRT Haber.
Пожар, о котором идет речь, вспыхнул в лесной зоне возле села Каядере в районе Чанаккале. Около 1,2 тыс. жителей из девяти близлежащих населенных пунктов были эвакуированы, так как пожар начал разрастаться из-за сильного ветра. К тушению возгорания были привлечены около 30 самолетов.
Кроме пролива Дарданеллы, в целях предосторожности было перекрыто движение транспорта по шоссе Чанаккале — Чан.
В середине августа из-за природного пожара на испанском курортном острове Тенерифе были эвакуированы более 26 тыс. человек. Масштабный природный пожар начался на острове 15 августа на фоне жаркой и сухой погоды. Доступ к очагам пожара был затруднен, поскольку огонь распространялся по территориям в горной местности. В результате возгорания было уничтожено минимум 5 тыс. гектаров.