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В Британии сочли непреднамеренной ошибку Сунака при заполнении декларации

В Британии сочли непреднамеренной ошибку Сунака при заполнении декларации о бизнесе жены

Премьер Великобритании Риши Сунак непреднамеренно совершил ошибку при декларировании доли своей жены в компании по уходу за детьми. К такому выводу пришел комиссар британского парламента по стандартам Дэниел Гринберг, передает Reuters.

«Изучив доступную мне информацию, я решил, что нарушение кодекса [устанавливающего стандарты поведения министров], кажется, было неумышленным. Я подтверждаю, что дело теперь закрыто», — сказал Гринберг. По его мнению, Сунак просто «не понял правил регистрации и декларирования интересов».

Расследование в отношении Сунака начали в апреле, в качестве причины указывалось «декларирование интереса». Нарушение подпадает под параграф шестой Кодекса поведения, согласно которому члены палаты общин должны заявить о любой заинтересованности в любом не относящемся к политике деле.

Как писала The Guardian, расследование связано с тем, что жена Сунака Акшата Мурти является акционером агентства по уходу за детьми Koru Kids. Расследование должно было установить, могла ли фирма получить выгоду от недавнего решения Минфина расширить поддержку семьям с маленькими детьми. Кроме того, газета Times сообщала, что фирма Мурти получила почти £350 тыс. в рамках программы господдержки предпринимателей.

Теги
Риши Сунак декларация Великобритания
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