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Жена британского премьера Сунака потеряла £49 млн в один день

Жена британского премьера Риши Сунака Акшата Мурти потеряла £49 млн за один день

Супруга британского премьер-министра Риши Сунака Акшата Мурти потеряла за день около £49 млн фунтов стерлингов ($61 млн) из-за резкого падения стоимости акций индийской IT-компании, созданной ее отцом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Мурти владеет 0,94% акций Infoys Ltd — индийской организации, занимающейся разработкой заказного программного обеспечения для электронной коммерции. Ее создал Нараяну Мурти, ее отец. Стоимость бумаг резко упала после того, как руководство компании выпустило негативный прогноз для технологического сектора Индии, что привело к волне понижения рейтингов брокерами. Это самое большое падение стоимости Infosys с марта 2020 года.

Доля Мурти составляет £450 млн. Как сообщал Bloomberg в прошлом году, жена Сунака не платила британский налог на доходы за границей, поскольку она не имеет постоянного места жительства, что позволило ей экономить £4,4 млн в год с учетом общего дохода. После давления, оказанного на премьера, она согласилась выплачивать налоги, в частности, с доходов от акций Infoys.

В апреле 2022 года The Guardian писала, что состояние Мурти почти в два раза выше королевы Елизаветы II — £690 млн против £365 млн. В мае 2022-го Мурти и Сунак заняли 222-е место в списке самых богатых людей Великобритании с общим состоянием в размере £730 млн.

17 апреля парламентский комиссар по стандартам Дэниел Гринберг сообщил, что британский парламент начал расследование в отношении Сунака из-за возможного нарушения правил декларирования. Само расследование началось 13 апреля. Как уточняла The Guardian, оно связано с тем, что Мурти является акционером агентства по уходу за детьми Koru Kids.

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