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Путин приехал на празднование 80-летия победы в Курской битве

Путин приехал в Курскую область на празднование 80-летия победы в Курской битве

Президент России Владимир Путин приехал в Курскую область на празднование 80-летия победы Красной армии в Курской битве, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства прибыл в поселок Поныри, где проходят торжественные мероприятия. Путин поднялся на сцену и поздравил собравшихся с 80-летним юбилеем победы в битве.

«Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить: она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, завершила перелом всей Второй мировой войны. <...> Их встретила железная стойкость, доблесть наших солдат и командиров, закаленных в боях бойцов Красной армии», — сказал Путин и резюмировал, что «натиск нацистов провалился».

На том же мероприятии он вручил государственные награды военнослужащим 127-ой мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии, отличившимся при спецоперации.

Курская битва продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года. Она стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. С 12 июля началось контрнаступление советских войск, которое привело к освобождению Орла, Белгорода, а затем и Харькова. Потери немецких войск составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными. Советские войска потеряли 860 тыс. человек, из которых 255 тыс. были убиты или пропали без вести.

В поселке Поныри 23 августа открылся мемориал «Курская битва», посвященный 80-летнему юбилею победы советских войск.

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