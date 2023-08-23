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Протесты в Белоруссии ,  
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В Белоруссии признали экстремистским правозащитный центр «Весна»

МВД Белоруссии признало правозащитный центр «Весна» экстремистским формированием
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Протесты в Белоруссии
Фото: Wikimedia Commons
Фото: Wikimedia Commons

МВД Белоруссии признало правозащитный центр «Весна» экстремистским формированием, сообщает БелТА со ссылкой на данные ведомства. На момент написания материала в перечне организаций и формирований, причастных к экстремистской деятельности, центр не упоминался.

«Весну» признали экстремистским формированием за «организацию деятельности по подготовке и совершению посягательств на суверенитет и общественную безопасность Беларуси, дискредитацию и оскорбление должностных лиц». Деятельность центра и связанных с ним 30 ресурсов запретили на территории республики.

В МВД предупредили, что лица, которые передают сведения представителям данной группы, будут признаны участниками экстремистского формирования и могут быть привлечены к ответственности по ст. 361-1 и 361-4 УК Белоруссии, которые предусматривают до семи лет лишения свободы.

Правозащитный центр «Весна» был создан в апреле 1996 года во время массовых акций протеста оппозиции в Белоруссии. Центр организации имел региональные отделения в большинстве крупных городов страны. Решением Верховного суда 28 октября 2003 года за участие в наблюдении во время президентских выборов 2001 года общественное объединение «Правозащитный центр «Весна» лишили государственной регистрации.

Во время митингов в Белоруссии в августе 2020 года, когда протестующие отказались признать результаты президентских выборов, «Весна» публиковала списки задержанных, а также призывала белорусские власти прекратить насилие в отношении демонстрантов. В свою очередь, в МВД заявляли, что правозащитники и журналисты, «выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности».

В декабре 2021 года суд Железнодорожного района Гомеля признал экстремистским контент телеграм-канала правозащитного центра «Весна».

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Теги
Белоруссия правозащитники правозащитная организация экстремизм
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