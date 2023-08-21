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В Марий Эл ликвидировали правозащитную организацию «Человек и закон»

Суд ликвидировал правозащитную организацию «Человек и закон» в Марий Эл
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Суд ликвидировал правозащитную организацию в республике Марий Эл «Человек и закон» (признана Минюстом России иностранным агентом). Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

«Ликвидировать. Так решил суд», — говорится в сообщении.

Причиной для ликвидации Минюст, как заявили в организации, счел «нарушение территориального принципа деятельности, отсутствие маркировки [иноагента] и несоответствие деятельности уставным целям».

«Ни в 2019 году, ни в 2022 году в отношении организации не было вынесено никаких предупреждений. Управлением Минюста по Республике Марий Эл сразу направлялись иски о ликвидации. Минюст, таким образом, действует недобросовестно, поскольку не дает нам возможности для устранения выявленных нарушений», — отвечали представители организации.

Правозащитная организация «Человек и закон» была основана в 1999 году двумя юристами в Марий Эл. Ее сотрудники оказывали юридическую помощь призывникам и заключенным, работали с Европейским судом по правам человека. Организация оказывала помощь в 42 регионах России.

В декабре 2014 года Минюст внес «Человек и закон» в реестр иноагентов. В 2018 году ее впервые оштрафовали за отсутствие маркировки в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена). В августе этого года организацию привлекли к административной ответственности за отсутствие маркировки в Telegram.

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РБК направил запрос правозащитной организации «Человек и закон», в пресс-службу Минюста России, Верховный суд Республики Марий Эл.

Теги
Марий Эл правозащитная организация правозащитники ликвидация новости
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