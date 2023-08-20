На Тенерифе из-за природного пожара эвакуировали 26 тыс. человек

Более 26 тыс. человек эвакуировали из-за природного пожара на острове Тенерифе

Более 26 тыс. человек эвакуировали на испанском курортном острове Тенерифе из-за природного пожара. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на экстренные службы Канарских островов.

Масштабный природный пожар начался на острове 15 августа на фоне жаркой и сухой погоды. Доступ к очагам пожара затруднен, поскольку огонь распространяется по территориям в горной местности. По последним данным, уничтожено минимум 5 тыс. гектаров.

Людей эвакуировали из-за ухудшения погоды — повышения температуры и сильного ветра, который способствует распространению огня, сообщил президент Канарских островов Фернандо Клавихо. «Это, вероятно, самый сложный пожар, который был на Канарских островах за последние 40 лет», — говорил он. По словам Клавихо, пожар «вышел из-под контроля».

AP со ссылкой на данные Европейской информационной системы лесных пожаров пишет, что Испания возглавила список стран ЕС, наиболее пострадавших от лесных пожаров в этом году. В стране огонь уничтожил уже 75 тыс. гектаров.