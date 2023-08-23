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Столкновение двух танкеров не повлияло на судоходство по Суэцкому каналу

Два танкера столкнулись в Суэцком канале, судоходство не нарушено
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Танкер BW Lesmes (Фото: Glenn Travis / Reuters)

Судоходство по Суэцкому каналу в Египте не нарушено после столкновения двух танкеров, передает Reuters со ссылкой на два источника в судоходных компаниях, базирующихся в стране.

Ранее сервис по отслеживанию движения судов Marine Traffic сообщил, что в Суэцком канале столкнулись два судна — танкер BW Lesmes, следовавший под флагом Сингапура и перевозивший сжиженный природный газ, и танкер Burri, который следовал под флагом Каймановых островов и перевозил нефтепродукты.

По данным Marine Traffic, танкер Burri 22 августа развернулся боком и столкнулся с уже находившимся боком BW Lesmes в 20:40 GMT (23:40 мск). В администрации Суэцкого канала сообщили, что начали буксировать судно, вышедшее из строя.

4 июня в Суэцком канале сломался нефтяной танкер, следовавший из России в Китай под флагом Мальты. У танкера отказали двигатели, и он застрял в северной части канала на однополосном участке близ Порт-Саида, навигацию там временно приостановили. Восемь судов, которые там находились, задержали примерно на час. В администрации Суэцкого канала сообщили, что для буксировки танкера на место происшествия отправили три судна. В тот же день судоходство по каналу возобновили.

Теги
Суэцкий канал танкеры судоходство Египет
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