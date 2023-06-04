В Суэцком канале возобновили движение после аварии танкера

Глава Суэцкого канала сообщил о возобновлении судоходства после аварии с танкером

Фото: suezcanal.gov.eg

Судоходство в Суэцком канале в Египте, где ранее сломался следовавший из России нефтяной танкер, возобновили, следует из заявления главы администрации канала генерал-лейтенанта Усамы Рабие, опубликованного на сайте канала.

«Судоходство по каналу является регулярным в обоих направлениях, так как быстро удалось устранить техническую неисправность в механизмах нефтяного танкера Seavigour после завершения отбуксировки танкера к гаражу № 17», — говорится в сообщении.

Танкер, о котором идет речь, следовал из России в Китай под флагом Мальты. Когда он следовал через Суэцкий канал, у танкера отказали двигатели, сообщали телеканал Al Arabya и Sky News Arabia.

Глава администрации канала уточнил, что танкер застрял в северной части канала на однополосном участке близ Порт-Саида, навигацию там временно приостановили. Восемь судов, которые там находились, задержали примерно на час. По словам Рабие, для буксировки танкера на место происшествия отправили три судна.