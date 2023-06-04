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В Суэцком канале возобновили движение после аварии танкера

Глава Суэцкого канала сообщил о возобновлении судоходства после аварии с танкером
Фото: suezcanal.gov.eg
Фото: suezcanal.gov.eg

Судоходство в Суэцком канале в Египте, где ранее сломался следовавший из России нефтяной танкер, возобновили, следует из заявления главы администрации канала генерал-лейтенанта Усамы Рабие, опубликованного на сайте канала.

«Судоходство по каналу является регулярным в обоих направлениях, так как быстро удалось устранить техническую неисправность в механизмах нефтяного танкера Seavigour после завершения отбуксировки танкера к гаражу № 17», — говорится в сообщении.

Танкер, о котором идет речь, следовал из России в Китай под флагом Мальты. Когда он следовал через Суэцкий канал, у танкера отказали двигатели, сообщали телеканал Al Arabya и Sky News Arabia.

Глава администрации канала уточнил, что танкер застрял в северной части канала на однополосном участке близ Порт-Саида, навигацию там временно приостановили. Восемь судов, которые там находились, задержали примерно на час. По словам Рабие, для буксировки танкера на место происшествия отправили три судна.

Теги
Суэцкий канал Египет судоходство танкер Китай
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