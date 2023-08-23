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Военная операция на Украине ,  
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Главреда издания в Ростове обвинили в дискредитации после вручения медали

Награжденного медалью за «военно-патриотическую работу» главреда обвинили в дискредитации
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Военная операция на Украине

На главного редактора сетевого издания из Ростова-на-Дону 1RND Елену Доровских составили протокол о дискредитации армии. Это произошло через день после вручения ей медали «За военно-патриотическую работу», говорится в заявлении на сайте издания.

Утром 22 августа в редакцию пришли силовики, в том числе сотрудники Центра противодействия экстремизму.

«Поводом для протокола стала написанная еще осенью прошлого года заметка о неизвестных провокаторах, которые расклеили в Ростове листовки с призывом к российским военнослужащим сдаться украинским войскам», — сообщает 1RND.

Сама Доровских более 20 лет работает с силовыми ведомствами региона и имеет «несколько ведомственных медалей и десятки почетных грамот от таких ведомств как от МЧС, Минобороны России, Следком России», отмечает издание.

Глава коллегии адвокатов «Закон и справедливость» Владимир Чесноков сообщил, что защита представит суду все необходимые аргументы, указывающие на то, что Доровских «является истинным патриотом России, поддерживает политику правительства и президента». По его словам, составление протокола — «это давление на журналиста и вмешательство в деятельность редакции».

Накануне по статье о дискредитации армии в Воронеже оштрафовали мужчину, сорвавшего с ребенка нашивки с символикой спецоперации и ВС России, на 35 тыс. руб.

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В суде добавили, что мужчина также совершал публичные высказывания против военной операции. Инцидент произошел на территории пункта временного размещения беженцев из Украины, уточнили в пресс-службе.

Теги
дискредитация армии Ростов-на-Дону Украина
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