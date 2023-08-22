Режиссер Ларс фон Триер заявил, что «жизни россиян тоже важны»

Ларс фон Триер (Фото: Imago stock&people / Global Look Press)

Датский режиссер Ларс фон Триер осудил решение Запада передать Украине реактивные истребители F-16. Об этом он написал в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Режиссер обратился к президенту России Владимиру Путину, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и премьер-министру Дании Метте Фредериксен. «Жизни русских тоже важны», — написано в его посте.

Фон Триер отметил, что датский премьер «вчера, как влюбленная без памяти, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийства, улыбаясь до ушей». Ранее в Сети опубликовали фото, на котором Зеленский и Фредериксен в аэропорту Скридструп в Южной Ютландии сидят в креслах пилотов F-16.

Фото: bill.mrk.lars / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Ларс фон Триер — номинант на премию «Оскар» и обладатель «Золотой пальмовой ветви» Канн. Он наиболее известен по фильмам «Дом, который построил Джек», «Нимфоманка» и «Эпидемия». Режиссер ранее не высказывался публично о военной операции на Украине.



О передаче самолетов F-16 власти европейских стран официально объявили во время поездки президента Украины Владимира Зеленского в Нидерланды и Данию 20–21 августа. Копенгаген пообещал Киеву 19 самолетов. Амстердам, по словам Зеленского, — 42.

Датский премьер Метте Фредериксен выразила надежду, что первые шесть самолетов Украина получит уже в этом году. Еще восемь истребителей Киеву должны передать в 2024-м, а оставшиеся пять — в 2025-м.

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что решение Запада передать истребители ведет к эскалации конфликта. По его словам, это только продолжит «военное противоборство с Россией».