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Режиссер Ларс фон Триер заявил, что «жизни россиян тоже важны»

Режиссер Ларс фон Триер заявил, что жизни россиян тоже важны
Сюжет
Военная операция на Украине
Ларс фон Триер
Ларс фон Триер (Фото: Imago stock&people / Global Look Press)

Датский режиссер Ларс фон Триер осудил решение Запада передать Украине реактивные истребители F-16. Об этом он написал в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Режиссер обратился к президенту России Владимиру Путину, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и премьер-министру Дании Метте Фредериксен. «Жизни русских тоже важны», — написано в его посте.

Фон Триер отметил, что датский премьер «вчера, как влюбленная без памяти, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийства, улыбаясь до ушей». Ранее в Сети опубликовали фото, на котором Зеленский и Фредериксен в аэропорту Скридструп в Южной Ютландии сидят в креслах пилотов F-16.

Фото: bill.mrk.lars / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: bill.mrk.lars / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Ларс фон Триер — номинант на премию «Оскар» и обладатель «Золотой пальмовой ветви» Канн. Он наиболее известен по фильмам «Дом, который построил Джек», «Нимфоманка» и «Эпидемия». Режиссер ранее не высказывался публично о военной операции на Украине.

О передаче самолетов F-16 власти европейских стран официально объявили во время поездки президента Украины Владимира Зеленского в Нидерланды и Данию 20–21 августа. Копенгаген пообещал Киеву 19 самолетов. Амстердам, по словам Зеленского, — 42.

Датский премьер Метте Фредериксен выразила надежду, что первые шесть самолетов Украина получит уже в этом году. Еще восемь истребителей Киеву должны передать в 2024-м, а оставшиеся пять — в 2025-м.

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Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что решение Запада передать истребители ведет к эскалации конфликта. По его словам, это только продолжит «военное противоборство с Россией».

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