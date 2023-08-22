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Президент Финляндии призвал не пытаться менять образ мышления стран БРИКС

Президент Финляндии призвал Запад не менять образ мышления стран БРИКС
Саули Ниинистё
Саули Ниинистё (Фото: Seppo Samuli / IMAGO / Global Look Press)

Странам Запада следует воздержаться от попыток изменить образ мышления стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и проявить уважение к ним, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

«Мы должны показать словами и действиями, почему другие должны смотреть на некоторые вопросы по-другому. И мы не должны всегда стремиться изменить образ мышления других людей. Иногда не менее важно проявить уважение», — сказал он.

По его словам, сейчас идет поиск сил, которые могли бы противодействовать Западу, и есть немало стран, которые хотели бы присоединиться к БРИКС.

Помимо этого, он призвал внимательно следить за тем, какие новые инициативы начинают выдвигать страны БРИКС. Западу, вероятно, не все из них понравятся, отметил Ниинистё.

Сейчас «идет борьба за души народов», заключил президент Финляндии.

В Йоханнесбурге в ЮАР 22 августа открылся саммит БРИКС. Он продлится до 24 августа. На встрече будут присутствовать лидеры стран — членов БРИКС: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Президент России Владимир Путин примет участие в режиме онлайн, его выступление состоится 23 августа.

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Российскую делегацию в Йоханнесбурге возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

О своем желании вступить в БРИКС объявили более 40 стран, 23 из которых подали официальные заявки. Среди тех, кто подал заявку официально: Аргентина, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Сенегал, Алжир, Эфиопия, Индонезия.

Объединение БРИК было создано в рамках ПМЭФ 2006 года Бразилией, Россией, Индией и Китаем по инициативе Владимира Путина. Первый саммит союза состоялся в 2009 году в Екатеринбурге. В 2010 году к объединению присоединилась ЮАР, союз стал называться БРИКС.

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БРИКС Финляндия Запад
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