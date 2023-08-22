Появились кадры с рассказом очевидцев о падении дрона в Московской области

Что рассказали очевидцы о падении дрона в Московской области. Видео

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Жители Красногорска в Московской области перед падением беспилотника слышали шум полета дрона, а потом — видели вспышку и слышали взрыв. Рассказы очевидцев — в видео РБК.

О падении беспилотника в Красногорске стало известно ночью 22 августа. Дрон смогли сбить, обломки упали на дом и повредили машины и стекла. Другой беспилотник сбили над деревней Часцы в Одинцовском городском округе.