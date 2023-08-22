branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 102,57 (+1,09) Инвестиции, 21 авг, 16:36 Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 94,14 (+0,74) Инвестиции, 21 авг, 16:36
Вице-премьер Испании призвала уволить главу RFEF за поцелуй футболистки Спорт, 12:00
Риелторы зафиксировали рост минимальной стоимости аренды жилья в Москве Недвижимость, 12:00
Вучич заявил Зеленскому о поддержке территориальной целостности Украины Политика, 12:00
В BelkaCar заявили о новых рейтингах водителей после шприца с мефедроном Общество, 12:00
Киев запретил иностранным журналистам находиться на линии фронта Политика, 11:57
Немаваси и лестница коммуникаций: как провести эффективную онлайн-встречу Pro, 11:54
В ЮАР начался саммит БРИКС Политика, 11:52
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
«Ренессанс страхование» может выплатить дивиденды в ₽7,7 на акцию Инвестиции, 11:50
Первый день саммита БРИКС. Трансляция Политика, 11:48
Трамп допустил, что прокуратура Джорджии опасается его бегства в Россию Политика, 11:48
«Флакон», «Хлебозавод», «Суперметалл»: как делают креативные пространства РБК Стиль и Honor, 11:48
Организатора экскурсии задержали в Петербурге после гибели диггеров Общество, 11:47
Кибермагазин: какие цифровые технологии применяют в ретейле Тренды, 11:46
Главарю одной из крупнейших банд киллеров в России запросили пожизненное Общество, 11:43
Политика ,  
0 

Байден рассказал, как чуть не потерял жену, кошку и машину при пожаре

Байден рассказал на Гавайях, как во время пожара в 2004 году чуть не потерял жену и кошку
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

В 2004 году в доме действующего президента США Джо Байдена произошел пожар, его жена и кошка чуть не погибли, рассказал он во время выступления на Гавайях, где лесные пожары стали причиной гибели как минимум 110 человек.

Байден сказал, что не хотел бы сравнивать свой опыт с пострадавшими на Гавайях. 15 лет назад молния ударила вблизи дома Байдена в Вашингтоне, повредив линию электропередачи, после этого произошел пожар.

«Короче говоря, я чуть не потерял жену, свой Corvette 67 года и свою кошку. Но кроме шуток, я наблюдал за пожарными, за тем, как они работали», — сказал Байден.

При этом агентство AP писало, что в 2004 году в доме Байдена произошло «небольшое возгорание» на кухне, пожарные справились с ним в течение 20 минут.

На Гавайях в начале августа произошли лесные пожары, их причиной называют засуху и ураганный ветер. Больше всего разрушений произошло в городе Лахайна на острове Мауи. Историческая часть курортного города, который в прошлом был столицей Королевства Гавайи, была «сожжена дотла», сказал мэр округа Ричард Биссен.

Губернатор штата Гавайи Джош Грин назвал воздействие лесных пожаров на Мауи «крупнейшим стихийным бедствием в истории штата». Стоимость восстановления Лахайна оценивают в $5,5 млрд, повреждены более 2,2 тыс. построек, разрушено или сожжено более 850 га земли.

Читайте на РБК Pro
Уродство за $1,4 млрд: как «клоунские» кроссовки Hoka покорили мир
«А детей когда планируете?»: как бороться с осуждением в семье
Профессор МГУ Маслов — РБК: «Китай всегда хватает то, что плохо лежит»
Немаваси и лестница коммуникаций: как провести эффективную онлайн-встречу

Сгоревший город и десятки погибших: последствия пожара на Гавайях
Фотогалерея 

16 августа Грин сообщил, что жертвами пожаров стали 110 человек. Еще 1000 человек числятся пропавшими без вести. Разбор завалов в городе продолжается.

Теги
Персоны
Джо Байден США Джилл Байден Гавайи пожары
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Число погибших из-за лесных пожаров на Гавайях выросло до 110 человек
Общество
Из-за лесных пожаров на Гавайях погиб 101 человек
Общество
На Гавайях предупредили о запрете продажи недвижимости после пожаров
Политика