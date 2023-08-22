Байден рассказал на Гавайях, как во время пожара в 2004 году чуть не потерял жену и кошку

Байден рассказал, как чуть не потерял жену, кошку и машину при пожаре

Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

В 2004 году в доме действующего президента США Джо Байдена произошел пожар, его жена и кошка чуть не погибли, рассказал он во время выступления на Гавайях, где лесные пожары стали причиной гибели как минимум 110 человек.

Байден сказал, что не хотел бы сравнивать свой опыт с пострадавшими на Гавайях. 15 лет назад молния ударила вблизи дома Байдена в Вашингтоне, повредив линию электропередачи, после этого произошел пожар.

«Короче говоря, я чуть не потерял жену, свой Corvette 67 года и свою кошку. Но кроме шуток, я наблюдал за пожарными, за тем, как они работали», — сказал Байден.

При этом агентство AP писало, что в 2004 году в доме Байдена произошло «небольшое возгорание» на кухне, пожарные справились с ним в течение 20 минут.

На Гавайях в начале августа произошли лесные пожары, их причиной называют засуху и ураганный ветер. Больше всего разрушений произошло в городе Лахайна на острове Мауи. Историческая часть курортного города, который в прошлом был столицей Королевства Гавайи, была «сожжена дотла», сказал мэр округа Ричард Биссен.

Губернатор штата Гавайи Джош Грин назвал воздействие лесных пожаров на Мауи «крупнейшим стихийным бедствием в истории штата». Стоимость восстановления Лахайна оценивают в $5,5 млрд, повреждены более 2,2 тыс. построек, разрушено или сожжено более 850 га земли.

16 августа Грин сообщил, что жертвами пожаров стали 110 человек. Еще 1000 человек числятся пропавшими без вести. Разбор завалов в городе продолжается.