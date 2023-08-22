Япония начнет сброс воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа
Сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1» начнется 24 августа. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает NHK.
«Было принято решение начать сброс воды 24 августа, если не возникнет никаких помех с точки зрения погодных условий и условий на море», — сказал премьер-министр.
Перед принятием данного решения власти страны убедились в готовности всех профильных министерств и ведомств, а также компании-оператора Tokyo Electric Power Company (TEPCO) осуществить безопасный сброс воды.
В марте 2011 года в Японии произошло землетрясение магнитудой 9, после чего на побережье страны обрушилось цунами. Жертвами удара стихии стали около 20 тыс. человек. Природные катаклизмы вызвали аварию на АЭС «Фукусима-1», где произошли несколько взрывов и утечка радиации.
В апреле 2021 года японское правительство объявило, что через два года власти начнут сливать в Тихий океан очищенную от радиоактивных веществ воду с «Фукусимы-1».
Вода используется на АЭС для охлаждения ядерных реакторов. Полностью очистить ее от радиоактивных элементов невозможно. Поэтому власти планировали разбавить воду чистой жидкостью и затем сбросить в океан. Очищенную воду хранят в резервуарах на территории «Фукусимы-1». В апреле прошлого года TEPCO объявила, что резервуары, вмещающие примерно 1,37 млн т воды, будут заполнены к осени 2023-го. Храниться в резервуарах такая вода может примерно до января 2024 года, отмечали в компании.
5 июля глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси передал Кисиде доклад, в котором организация признала японский план по сбросу воды в океан безопасным. В нем говорилось, что план «соответствует» международным стандартам безопасности и окажет «незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду». 7 июля управление по регулированию атомной энергетики Японии подтвердило, что оборудование, с помощью которого планируется произвести сброс, предварительно готово к эксплуатации.