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Япония начнет сброс воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа

Кисида: правительство Японии решило начать сброс воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа
Hезервуары для хранения очищенной воды на&nbsp;атомной электростанции Фукусима-1
Hезервуары для хранения очищенной воды на атомной электростанции Фукусима-1 (Фото: Kyodo / Reuters)

Сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1» начнется 24 августа. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает NHK.

«Было принято решение начать сброс воды 24 августа, если не возникнет никаких помех с точки зрения погодных условий и условий на море», — сказал премьер-министр.

Перед принятием данного решения власти страны убедились в готовности всех профильных министерств и ведомств, а также компании-оператора Tokyo Electric Power Company (TEPCO) осуществить безопасный сброс воды.

В марте 2011 года в Японии произошло землетрясение магнитудой 9, после чего на побережье страны обрушилось цунами. Жертвами удара стихии стали около 20 тыс. человек. Природные катаклизмы вызвали аварию на АЭС «Фукусима-1», где произошли несколько взрывов и утечка радиации.

В апреле 2021 года японское правительство объявило, что через два года власти начнут сливать в Тихий океан очищенную от радиоактивных веществ воду с «Фукусимы-1».

Вода используется на АЭС для охлаждения ядерных реакторов. Полностью очистить ее от радиоактивных элементов невозможно. Поэтому власти планировали разбавить воду чистой жидкостью и затем сбросить в океан. Очищенную воду хранят в резервуарах на территории «Фукусимы-1». В апреле прошлого года TEPCO объявила, что резервуары, вмещающие примерно 1,37 млн т воды, будут заполнены к осени 2023-го. Храниться в резервуарах такая вода может примерно до января 2024 года, отмечали в компании.

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5 июля глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси передал Кисиде доклад, в котором организация признала японский план по сбросу воды в океан безопасным. В нем говорилось, что план «соответствует» международным стандартам безопасности и окажет «незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду». 7 июля управление по регулированию атомной энергетики Японии подтвердило, что оборудование, с помощью которого планируется произвести сброс, предварительно готово к эксплуатации.

Теги
Япония Фумио Кисида АЭС Фукусима атомный реактор
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