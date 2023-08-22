Патрушев заявил об угрозе появления в Японии американских ракет

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Участие Японии в планах Пентагона развернуть в Азии ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) создает дополнительные угрозы безопасности Дальнего Востока России. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в Магадане на совещании по безопасности Дальневосточного федерального округа, передает ТАСС.

«Важная роль также отводится Японии в планах Пентагона по развертыванию в Азии ракет средней и меньшей дальности, что создает дополнительные угрозы безопасности нашим дальневосточным территориям», — сказал он.

В начале года Япония и США объявили о намерении укреплять оборонное сотрудничество на море, суше и в космосе, объяснив решение растущими вызовами со стороны России и Китая. Действия Пекина в последнее время отличаются высокой провокационностью, это «попытка установить новую норму» в своем подходе к Тайваню, сказал тогда министр обороны США Ллойд Остин.

18 августа президент США Джо Байден встретился с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и главой Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил перед встречей трех лидеров, что Соединенные Штаты не ставят целью создание формального военного альянса по образцу НАТО с Южной Кореей и Японией. Он заверил, что аналогов НАТО в пространстве Тихого океана не будет.

В середине августа стало известно, что США и Япония занимаются разработкой «первой в мире ракеты, способной перехватить гиперзвуковое оружие». Об этом говорится в заявлении Минобороны Японии. Новая система ПВО поможет в сдерживании России, Китая и Северной Кореи, добавили в ведомстве.