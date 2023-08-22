Uniqlo отказалась от аренды магазинов в России

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Японская розничная сеть магазинов одежды Uniqlo отказалась от аренды помещений для своих магазинов в России, передают «Ведомости» со ссылкой на одного из партнеров компании. Информацию подтвердили изданию владельцы торговых центров, где ранее находились точки Uniqlo.

Помещения, которые раньше арендовала компания, сейчас занимают или уже заняли другие ретейлеры, сказали газете собеседники. Так, площади в московских ТРЦ «Атриум» и «Европолис» где располагались бутики Uniqlo, заняли магазины Lime. Помещения, которые компания занимала в «Афимолл-сити», «Европейском», «Fort Отрадное» и в здании на Новом Арбате, теперь арендует Gloria Jeans. Вместо бутиков Uniqlo в «Авиапарке» и «Мегах» в Химках и Теплом Стане открылись торговые точки Just Clothes.

Как сообщила газете глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько, Uniqlo разорвала все контракты на аренду с учетом штрафных санкций и уволила весь персонал магазинов. Бывшим сотрудникам, по ее словам, компания выплатила по 11 окладов, а японских менеджеров перевела в другие страны.

В начале марта 2022 года на фоне западных санкций в ответ на военную операцию на Украине и решения многих иностранных компаний приостановить или полностью прекратить работу в России Fast Retailing Co., материнская компания Uniqlo, сначала объявила, что продолжит работу в стране. Генеральный директор группы Тадаси Янаи тогда заявлял, что одежда — это жизненная необходимость и «народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы». Однако спустя несколько дней, после того как на сеть обрушилась критика из-за работы в России, она сообщила о приостановке деятельности в стране.

Компания закрыла все магазины — в России было 50 торговых точек — и прекратила онлайн-продажи 21 марта. Убытки Uniqlo после закрытия всех магазинов в России составили $150–170 млн, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на аудиторские компании, по запросу ретейлеров изучавшие возможные потери из-за прекращения работы в стране.

В отчетности компании за третий квартал текущего финансового года говорилось о «полном закрытии бизнеса», пишут «Ведомости». На сайте компании среди всех мировых представительств российское не значится. При этом на портале российского подразделения Uniqlo по-прежнему сказано, что компания приостановила работу с марта 2022 года. По данным «РБК Компании», юридическое лицо Uniqlo ООО «ЮНИКЛО (РУС)» остается действующим. Его владельцами остаются Fast Retailing и Mitsubishi Corporation с долями в 75% и 25% акций соответственно, следует из данных ЕГРЮЛ.