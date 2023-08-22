Путин поздравил россиян с Днем государственного флага

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем государственного флага, его видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

«У наших знамен, как и у нашей державы, — тысячелетняя история», — сказал президент. Он напомнил, что в прошлом русские дружины поднимали стяги с образом Спаса Нерукотворного, а XIX веке на зданиях государственных учреждений в стране развевался черно-желто-белый флаг Российской империи. Затем, после Октябрьской революции и в годы существования СССР, в стране использовались Красное знамя и государственный флаг Советского Союза, напомнил Путин.

«Все исторические флаги и символы России требуют уважения со стороны граждан, всех общественных сил, представителей власти, потому что они отражают непрерывность развития нашей нации и государственности», — отметил глава государства. Однако особое отношение, по его словам, у россиян к бело-сине-красному знамени. «Это наш официальный государственный флаг, который был утвержден в этом качестве Петром Великим», — пояснил Путин.

Петр I учредил флаг царя Московского — первый русский корабельный штандарт, под которым он вышел в свое первое морское плавание в 1693 году. Полотно представляло собой рисунок из последовательно расположенных белой, синей и красной полос, поверх которых был изображен двухглавый орел. Впервые царь поднял штандарт на 12-пушечной яхте «Святой Петр» во время плавания в Белом море в 1693 году.

Трехцветный флаг вновь стал официальным государственным символом 22 августа 1991 года, после распада СССР, напомнил Путин. «С этим флагом мы преодолели немало трудностей и испытаний, но, по сути, восстановили суверенитет нашей страны», — сказал он.

Россия — тысячелетняя страна и цивилизация, продолжил глава государства. «Наш государственный флаг — это символ нашего единства. Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперед, до победы, утверждать славу России», — заявил он, и поздравил граждан страны с праздником.

День государственного флага в России ежегодно отмечают 22 августа, в день, когда он был восстановлен в статусе после августовского путча 1991 года.