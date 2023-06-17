Флаги России, СССР и Российской империи подняли перед Лахта-центром

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16 июн, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16 июн, 16:42
В Петербурге началась встреча Путина с африканскими лидерами по Украине Политика, 17:54
Церковный суд предложил костромскому священнику покаяться за пацифизм Политика, 17:47
В Индии спрогнозировали рост доли российской нефти в импорте до 30% Бизнес, 17:35
Минпромторг назвал сроки начала продаж созданного с Китаем Lada X-Cross 5 Бизнес, 17:32
Тарасова сообщила о завершении карьеры фигуристов Синициной и Кацалапова Спорт, 17:24
Мужа актрисы из «Беспринципных» арестовали за укус пальца сотрудника ДПС Общество, 17:14
В США в очередной раз отложили запуск новейшего атомного реактора Бизнес, 17:06
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Что такое кибериммунитет и что о нем нужно знать РБК и Kaspersky, 17:01
Подозреваемого по делу о столкновении танкеров на реке Лена задержали Общество, 16:57
Украина запланировала стать энергетическим хабом Европы Экономика, 16:50
Флаги России, СССР и Российской империи подняли перед Лахта-центром Общество, 16:39
Глава МИД Саудовской Аравии впервые за семь лет приехал в Иран Политика, 16:35
ЦБ предложит комиссии за оплату цифровым рублем в разы ниже карточных Финансы, 16:26
Маск объяснил, почему так много заплатил за Twitter Технологии и медиа, 16:16
Общество ,  
0 

Флаги России, СССР и Российской империи подняли перед Лахта-центром

Флаги России, СССР и Российской империи подняли перед Лахта-центром в Санкт-Петербурге

Фото:Павел Лисицын / ТАСС Фото:Павел Лисицын / ТАСС

Флаги России, СССР и Российской империи подняли на флагштоках у Лахта-центра в Санкт-Петербурге. За церемонией лично наблюдал президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Церемония проходила на побережье Финского залива, президент наблюдал за ней с яхты. Флаги водрузили на 175-метровые флагштоки, которые, в свою очередь, установили на береговой линии у Парка 300-летия Петербурга. Мероприятие сопровождалось праздничным концертом.

Установку флагов приурочили к датам учреждения каждого из них: 330-летию флага царя Московского времен Петра I, который стал прообразом российского флага, 165-летию флага Российской империи и столетнему юбилею флага СССР, пояснили в пресс-службе Кремля.

Поднятие флагов на побережье залива символизирует преемственность российской государственности, никаких других смыслов это не несет и не должно нести, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Флаг царя Московского — первый русский корабельный штандарт, под ним Петр I вышел в свое первое морское плавание в 1693 году. Он представлял собой рисунок из последовательно расположенных белой, синей и красной полос, поверх которых был изображен двухглавый орел. Впервые царь поднял штандарт на 12-пушечной яхте «Святой Петр» во время плавания в Белом море в 1693 году.

11 июня 1858 года император Александр II утвердил рисунок «с расположением гербовых черно-желто-белого цветов Империи на знаменах, флагах и других предметах для украшений на улицах при торжественных случаях».

Президиум ЦИК СССР утвердил рисунок государственного флага Союза 18 апреля 1924 года.

Читайте на РБК Pro
Как конкуренты вытесняют вас с рынка. Разбираем четыре вида демпинга
Регуляторы вынуждают Google разделить бизнес. Что это значит для компании
Одышка: топ-5 упражнений для дыхания
Как перестать растрачивать энергию впустую — 21 принцип и 23 правила
Теги
Персоны
Санкт-Петербург флаги флаг России СССР Российская империя Лахта-центр Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Самое высокое здание мира окрасили в цвета российского флага
Общество
Посол назвал аморальным запрет Берлина на показ флага России 9 мая
Политика
Лукашенко пропустил церемонию на День флага, герба и гимна Белоруссии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter