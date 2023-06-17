Флаги России, СССР и Российской империи подняли перед Лахта-центром в Санкт-Петербурге

Флаги России, СССР и Российской империи подняли на флагштоках у Лахта-центра в Санкт-Петербурге. За церемонией лично наблюдал президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Церемония проходила на побережье Финского залива, президент наблюдал за ней с яхты. Флаги водрузили на 175-метровые флагштоки, которые, в свою очередь, установили на береговой линии у Парка 300-летия Петербурга. Мероприятие сопровождалось праздничным концертом.

Установку флагов приурочили к датам учреждения каждого из них: 330-летию флага царя Московского времен Петра I, который стал прообразом российского флага, 165-летию флага Российской империи и столетнему юбилею флага СССР, пояснили в пресс-службе Кремля.

Поднятие флагов на побережье залива символизирует преемственность российской государственности, никаких других смыслов это не несет и не должно нести, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.