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Госдеп одобрил продажу Нидерландам дронов и оборудования на $611 млн

Госдеп США одобрил продажу Нидерландам военных дронов и оборудования на $611 млн

Государственный департамент одобрил возможную продажу Нидерландам военных беспилотников и связанного с ними оборудования на $611 млн, сообщили в Пентагоне.

Власти Нидерландов хотят купить у США до четырех разведывательно-ударных беспилотников MQ-9A Block 5, до трех наземных мобильных системы контроля, до 30 устройств глобального позиционирования и навигации, а также другое сопутствующее оборудование, включая радары, ракетные установки, транспондеры и запчасти.

Уведомление о согласовании продажи Госдепом направили в конгресс США. У законодателей есть 30 дней на изучение документа и возможное блокирование соглашения.

MQ-9 Reaper — ударный беспилотник, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems, он стоит на вооружении США и Великобритании. Дрон может развивать скорость более 400 км/ч и находиться в воздухе до 24 часов, способен нести около десяти ракет AGM-114 Hellfire класса «воздух — поверхность».

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в преддверии государственного визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон администрация президента США Джо Байдена «подталкивает» Нью-Дели к заключению крупного военного контракта, предусматривающего поставку американских беспилотников MQ-9B SeaGuardian. 

Сумма сделки, реализация которой рассчитана на несколько лет, может составить $2–3 млрд. При этом Индия настаивает на локализации производства части компонентов MQ-9B SeaGuardian.

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