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Суд впервые оштрафовал иноагента за отсутствие маркировки в Facebook
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Суд впервые оштрафовал иноагента за отсутствие маркировки в Facebook
Политика, 21:15
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Суд впервые оштрафовал иноагента за отсутствие маркировки в Facebook
Организацию в Марий Эл оштрафовали за отсутствие пометки «иноагент» на ее странице в Facebook. Юристы, защищавшие организацию в суде, уверяют, что это первый подобный случай в российской практике
Фото: Fabian Sommer / DPA / ТАСС

Правозащитная организация «Человек и Закон» («ЧиЗ»), внесенная в реестр иностранных агентов, оштрафована на 300 тыс. руб. за отсутствие соответствующей маркировки на ее странице в Facebook. Такое решение вынес Йошкар-Олинский городской суд, сообщает «Общественный вердикт», чьи юристы представляли в суде интересы «ЧиЗ».

Оштрафовать организацию требовал Роскомнадзор, который заметил на ее странице отсутствие указания о внесении в реестр иностранных агентов. Ведомство усмотрело в этом нарушение закона «Об иностранных агентах» (ч.2 ст.19.34 КоАП РФ). В итоге на «ЧиЗ» был составлен протокол об административном правонарушении.

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На суде администратор страницы «ЧиЗ» в Facebook пояснила, что информация о том, что организация находится в реестре иноагентов, была размещена, но исчезла из настроек. В дальнейшем этот сбой был исправлен.

Защита указывала на то, что на странице «Человека и Закона» в Facebook в основном были репосты новостей с сайта организации, где соответствующая маркировка присутствует. При этом, указывают юристы «Общественного вердикта», законодательство не предусматривает ни форму, ни способ размещения маркировки иноагента. Представитель надзорного ведомства настаивал, что правонарушение имело место, утверждают юристы, представляющие интересы «ЧиЗ» в суде.

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В «Общественном вердикте» говорят, что подобный штраф в отношении НКО-иноагента за отсутствие соответствующей маркировки в Facebook вынесено впервые. Юристы «Общественного вердикта» намерены обжаловать решение в Верховном суде Республики Марий Эл.

«Не могу вспомнить подобных случаев, вполне возможно, что данный случай действительно первый», — сказал РБК руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Тимур Хутов.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Facebook , «иностранный агент» , штраф
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