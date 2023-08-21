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При столкновении двух машин в Ростовской области погибли восемь человек

Губернатор Голубев: в ДТП в Ростовской области погибли восемь человек
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Волгодонском районе Ростовской области произошло ДТП, в результате которого погибли восемь человек, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.

«В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей. На место ДТП выехали руководители областного ГИБДД, работает следственная группа Следственного комитета, устанавливаются причины произошедшего», — написал Голубев.

Авария произошла на автодороге Ростов — Волгодонск, движение транспорта в сторону Ростова-на-Дону перекрыли, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

Расследование обстоятельств аварии взяла на контроль прокуратура Ростовской области.

20 августа в Уфимском районе Республики Башкортостан столкнулись «Газель» и автомобиль Lada Granta, которые ехали по встречным полосам. Авария произошла на 19-м км автодороги Западный обход Уфы. В результате погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля, водитель грузовика пострадал, ему потребовалась помощь врачей. Виновником столкновения стал водитель Lada Granta: в Госавтоинспекции заявили, что он уснул за рулем.

Теги
Ростовская область Василий Голубев ДТП
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