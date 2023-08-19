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Число пострадавших от отравления шаурмой во Владимире выросло до 76

Роспотребнадзор: число пострадавших от отравления шаурмой во Владимире выросло до 76

Фото:Прокуратура Владимирской области Фото:Прокуратура Владимирской области Фото:Прокуратура Владимирской области

Во Владимире число пострадавших от отравления шаурмой выросло до 76 человек, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

«По данным экстренных извещений, представленным медицинскими организациями, госпитализированы 34 человека, в том числе 11 детей. Другие 42 пострадавших находятся на амбулаторном лечении. Состояние всех заболевших оценивается как средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Накануне Роспотребнадзор сообщил о массовом отравлении шаурмой во Владимире. По предварительным результатам лабораторных исследований, причиной отравления стала сальмонелла. «У пострадавших наблюдается клиника средней тяжести: повышенная температура, многократная рвота, озноб и жидкий стул», — сообщили в ведомстве.

В сообщении не говорилось, в каком именно заведении могли отравиться люди, однако в Роспотребнадзоре отметили, что начали проверку пяти предприятий общепита. Продукцию во всех точках сняли с продажи, добавили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).

Теги
Владимир Роспотребнадзор Владимирская область
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