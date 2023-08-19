Роспотребнадзор: число пострадавших от отравления шаурмой во Владимире выросло до 76

Число пострадавших от отравления шаурмой во Владимире выросло до 76

Во Владимире число пострадавших от отравления шаурмой выросло до 76 человек, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

«По данным экстренных извещений, представленным медицинскими организациями, госпитализированы 34 человека, в том числе 11 детей. Другие 42 пострадавших находятся на амбулаторном лечении. Состояние всех заболевших оценивается как средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Накануне Роспотребнадзор сообщил о массовом отравлении шаурмой во Владимире. По предварительным результатам лабораторных исследований, причиной отравления стала сальмонелла. «У пострадавших наблюдается клиника средней тяжести: повышенная температура, многократная рвота, озноб и жидкий стул», — сообщили в ведомстве.

В сообщении не говорилось, в каком именно заведении могли отравиться люди, однако в Роспотребнадзоре отметили, что начали проверку пяти предприятий общепита. Продукцию во всех точках сняли с продажи, добавили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).